泰女艾莉絲愛滋效應 議員提正視紅燈專區

2018年04月26日 18:18 中時 程炳璋

帶原愛滋病的泰國女艾莉絲來台賣淫1個月拍拍屁股離台，台灣卻陷入愛滋交叉感染的愁雲慘霧，台南市5位國民黨籍議員26日在議會痛批新南向政策提供免簽，反成為便利東南亞國家民眾入境賣淫攬客的疫情漏洞，台南市議員蔡育輝提出應正視設立紅燈專區的議題。

台南市警察局行政科表示，跨國賣淫案件偵辦不易，警方大費周章破案後，這些外籍女子依照社維法裁罰3000至5000元，隨即遣送回國，罰責並不重。

只要有利潤，殺頭生意都有人作，何況來台賣淫罰責輕，2016年起至今，台南市警方統計破獲東南亞國家女子來台賣淫案件逐年增高，以越南、泰國為主，多以假觀光、真賣淫途徑入境。

台南市衛生局坦承自3月底發生泰國女愛滋事件後，預估她接觸上百位尋芳客，市府只掌握1名與她性交易的男客，該名男客自稱有帶套性行為，其餘男客皆無名單。

衛生局近期接獲自願接受愛滋篩檢人數較去年同期增加兩成，約60多人，不包括到其他城市篩檢或由捐血等其他檢驗管道，目前篩檢者全為陰性，不過仍有潛伏期的危機，篩檢數字反應民眾確有擔憂感染的情況。

台南市議會國民黨議員王家貞、洪玉鳳、蔡淑惠、李中岑及員蔡育輝26日呼籲民眾向衛生局尋求祕密篩檢途徑，救人救己。蔡育輝則提出正視設立紅燈專區問題，讓非法色情在檯面上合法化，有助於避免疫情傳染。

王家貞表示，新南向政策開放東南亞國家民眾免簽，等於開啟方便大門，有心人只要透過管道，打著假觀光、真賣淫名義，每次來台有1個月時間，艾莉絲半年來造訪台灣5次，賣淫狂賺的費用早超過社維法的區區5000元罰金。

(中時 )