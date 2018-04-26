泰女艾莉絲愛滋效應 議員提正視紅燈專區

泰女艾莉絲罹患愛滋病還來台賣淫，國民黨議員邀集衛生局、警察局研商對策，市議員蔡育輝（左二）提出應正視紅燈專區的設立問題。（程炳璋攝）

友善列印
中時

帶原愛滋病的泰國女艾莉絲來台賣淫1個月拍拍屁股離台，台灣卻陷入愛滋交叉感染的愁雲慘霧，台南市5位國民黨籍議員26日在議會痛批新南向政策提供免簽，反成為便利東南亞國家民眾入境賣淫攬客的疫情漏洞，台南市議員蔡育輝提出應正視設立紅燈專區的議題。

台南市警察局行政科表示，跨國賣淫案件偵辦不易，警方大費周章破案後，這些外籍女子依照社維法裁罰3000至5000元，隨即遣送回國，罰責並不重。

只要有利潤，殺頭生意都有人作，何況來台賣淫罰責輕，2016年起至今，台南市警方統計破獲東南亞國家女子來台賣淫案件逐年增高，以越南、泰國為主，多以假觀光、真賣淫途徑入境。

台南市衛生局坦承自3月底發生泰國女愛滋事件後，預估她接觸上百位尋芳客，市府只掌握1名與她性交易的男客，該名男客自稱有帶套性行為，其餘男客皆無名單。

衛生局近期接獲自願接受愛滋篩檢人數較去年同期增加兩成，約60多人，不包括到其他城市篩檢或由捐血等其他檢驗管道，目前篩檢者全為陰性，不過仍有潛伏期的危機，篩檢數字反應民眾確有擔憂感染的情況。

台南市議會國民黨議員王家貞、洪玉鳳、蔡淑惠、李中岑及員蔡育輝26日呼籲民眾向衛生局尋求祕密篩檢途徑，救人救己。蔡育輝則提出正視設立紅燈專區問題，讓非法色情在檯面上合法化，有助於避免疫情傳染。

王家貞表示，新南向政策開放東南亞國家民眾免簽，等於開啟方便大門，有心人只要透過管道，打著假觀光、真賣淫名義，每次來台有1個月時間，艾莉絲半年來造訪台灣5次，賣淫狂賺的費用早超過社維法的區區5000元罰金。

(中時 )

孝子送父急救 遇警車狂按喇叭求… 破壞圓山水神社石狛犬 檢察官起…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。