新店里長創意盆栽　銀髮長輩開心DIY

2018年04月26日 17:38 中時 葉書宏

新店區中山里長潘威志（左）在社區老人據點免費教授美術課程，自掏腰包購置繪畫器具，將環保物品變成盆栽，101歲的彭蘭芳（中）也是學生之一。（葉書宏攝）

新店區中山里長潘威志（左）在社區老人據點免費教授美術課程，自掏腰包購置繪畫器具，將環保物品變成盆栽，101歲的彭蘭芳（右）也是學生之一。（葉書宏攝）

新北市新店區中山里美術課開班囉，由具30年經驗之珠寶飾品設計師中山里長潘威志擔任老師，在社區老人據點免費教授美術課程，自掏腰包購置繪畫器具，課程主要將環保物品變成盆栽，可放置家中窗檯或庭院來種植花草，參加課程老人約60人，平均年齡80歲，最老長者為101歲。

潘威志是有30年經驗的珠寶飾品設計師，為增加里民的環保知識，並能做到惜福愛物，他利用本身珠寶設計師專業，將設計美感運用在回收的寶特瓶，以新店區代表性之花─「當藥」DIY成彩繪盆栽，更用「當藥」設計出一款胸針、墜飾兩用水晶珠寶飾品，飽滿的視覺與獨特的巧思，讓里內公園所及都是驚喜。

許多老人家都很期待上潘威志的美術課程，不但免費而且里長講得生動有趣。上課時，長輩們絞盡腦汁費盡巧思畫出一朵朵美麗的當藥或塗上鮮艷的顏色，或剪成特別的形狀，聚精會神的完成自己最獨特的個性盆栽，每個人都超有成就感。

101歲的彭蘭芳甚至還灑上閃閃金粉，貴氣逼人!!她說，學「寶特瓶」繪製成盆栽，不僅人不會老化，作品還可放在家中窗檯、庭院種植花草裝飾，增添生活情趣，還有許多好朋友可以一起同樂，讓人很開心。

潘威志說，美術課程是他整理公園花草時發想，將寶特瓶切一半，在寶特瓶上點綴裝飾圖案，就能成為富有美感的盆栽，可種植花草，吊掛在家中窗檯或庭院。這項舉動除了能廢物利用，也能美化環境。

潘威志說，廢寶特瓶回收後會先經過分類、洗滌、去除標籤。他說，寶特瓶輕巧且不容易腐壞，所以要用在對的地方。社區老人據點也在他的任內創立，每周安排不一樣的課程，如美術、健康、歌唱等。

此外，潘威志也將婚喪喜慶後被當作垃圾丟棄的蘭花回收，教導里民利用不同形狀的盆栽，搭配收音機零件、麻繩及保特瓶製作花架，讓蘭花重新栽植在中山公園的樹幹上，重新恢復生機。不但降低燃燒產生PM2.5，也可減少垃圾量，為環保盡一份心力。

民政局地方行政科長陳炳仲表示，潘威志擔任中山里里長7年，除了服務里內老人盡心盡力，也積極發展社區建設，曾獲得106年特優里長表揚，做事認真負責深獲里民肯定。

(中時 )