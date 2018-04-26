專案小組考察北屯捷運 機場要求提供相關文件證明

2018年04月26日 17:38 中時 陳世宗

台中市議會「監督電聯車及設備品質專案小組」7位議員成員，26日前往北屯捷運機廠進行實地工程考察。（陳世宗翻攝）

台中市議會「監督電聯車及設備品質專案小組」7位議員成員，26日前往北屯捷運機廠進行實地工程考察，並瞭解捷運電聯車製造品質及沿線噪音管制措施；專案小組召集人張立傑要求提供電聯車出廠證明文件佐證其製造來源，藉此釐清相關疑慮。

台中市議會專案小組成員，包括張立傑、顏莉敏、陳政顯、謝明源、陳成添等，26日前往北屯捷運機廠進行考察；前往捷運機廠行控中心聽取簡報，至維修廠瞭訪電聯車內裝設計，再參觀機廠內的主變電站、電聯車模型展示館、主維修廠及洗車廠等設施。

交通局長王義川說，台中捷運機電系統可細分為電聯車、行車監控系統、供電子系統、通訊子系統、機廠設備、自動收費系統等6個子系統；由日本川崎重工株式會社、法國阿爾斯通運輸公司及國內中鼎工程等3家國際大廠共同承攬，目前工程進度穩定超前。

捷運綠線18列電聯車廂中，有9列為日本原廠製造，另9列則採工業合作方式在國內組裝；為提升國內廠商技術能力及提昇國際競爭力，採技術轉移方式，由日本原廠提供電聯車原料及零件，委託國內台灣車輛股份有限公司進行組裝，藉此培植國內捷運產業。

召集人張立傑說，為證明9列電聯車確實由日本原廠進口，確保在台組裝的9列電聯車品質與原廠相同，交通局應要求廠商提供電聯車出廠證明文件，以佐證電聯車製造來源。王義川表示，該局將要求廠商提供日本原廠及在台組裝車輛的組件來源對照表，釐清專案小組疑慮。

(中時 )