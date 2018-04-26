2018未來商務展現場直擊！智能櫃取貨 10秒輕鬆完成

2018年04月26日 17:35 中時電子報 綜合報導

「2018Future Commerce未來商務展」二十六日於台北圓山花博爭艷館揭幕，這

是亞洲最大商業與商機的匯聚平台會，大會論壇請來各路電商大咖舉辦超過廿場論壇以外，本屆參展引人注目的重點在於跨界整合、無人化智慧服務與商機，吸引參展廠商踴躍報名超過兩百家廠商。全台灣規模最大智能櫃廠商「掌櫃」在會場吸引不少民眾駐足，消費者期待多時的低溫冷櫃將首度在未來商務展中獨家亮相，民眾也可以在現場體驗全新的無人智慧收取貨服務模式。

隨著電商普及，民眾在虛擬通路購物越來越方便，對於物流配送及寄取件的生活需求也提高，掌櫃智能櫃應運而生。掌櫃秉持著「掌握生活，隨觸可及」的信念，打造最安全專業、最便利迅速的智慧配送服務網，提供消費者多元便利的寄取包裹使用體驗。掌櫃公司表示，雖然成立僅一年多的時間，已從初期的便利商店拓展到大型連鎖通路，現在更進而進駐到一般社區，深入民眾生活，顯見民眾對於達成物流最後一哩路的快遞智能櫃，需求殷切。

掌櫃公司公關江欣潔表示，此次未來商務展的重點在於無人化的智慧服務與商機，而掌櫃恰好就是集Mobile、Internet、Technology三者於一身而產生的未來物流趨勢，簡單說就是民眾住家附近最方便的智能快遞櫃，掌櫃因為有多達五家大型物流業者在這個平台上合作，既能收件也能寄件，還能透過櫃機預設的金流方式付款，讓公寓住戶無需另聘管理員來收發快遞包裹，達到隨時購物、自由取物的便利生活。

開展第一天來看展的民眾吳先生說：「剛看到這個櫃子的時候，覺得很新鮮，充滿好奇想要使用看看；到攤位上體驗過後，沒想到操作起來比手機還簡單。」

因應電商購物時常出現的低溫宅配物品，掌櫃也在會場首度展示低溫冷櫃，並邀請民眾現場體驗智能快遞櫃的便利，五大物流業者（嘉里大榮、順豐速運、DHL、UPS、宅配通）也提供了保溫瓶、面紙盒、馬克杯、野餐墊、行李束帶等大小禮品，送給參加「開櫃贈獎」的民眾。

(中時電子報)