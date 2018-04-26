尿滯留誤以為攝護腺肥大延誤就醫 血尿成血塊阻塞尿路

2018年04月26日 17:43 中時 魏怡嘉

65歲的邱先生患有攝護腺肥大，日前感覺排尿困難，以為是攝護腺肥大引起，由於害怕開刀，隱忍多日，直到膀胱脹痛難受才趕緊就醫，初步發現攝護腺肥大達100g合併尿滯留700cc緊急導尿緩解不適，經詳細檢查除攝護腺肥大外，同時有膀胱腫瘤，主要因為膀胱腫瘤造成血尿並形成血塊阻塞尿路，經手術切除腫瘤同時清除血塊，尿管拔除後，排尿才恢復順暢。

書田診所泌尿科主任林儒廷表示，年長男性約有5成因攝護腺肥大引起尿滯留，多數病患誤以為一發生尿滯留就非要開刀不可，為了怕開刀，一再延誤病情不就醫，事實上引起尿滯留的因素眾多，即便是攝護腺肥大，透過藥物治療大多可緩解症狀，只有約1/10需要開刀。

林儒廷指出，任何手術都有風險，尤其是麻醉風險，以攝護腺肥大來說，一般術後約有3~5％會發生勃起功能障礙，大約50％出現逆行性射精，且極少數心肺功能不全者可能有生命危險，因此在病患服用藥物無明顯效果，且已嚴重影響生活品質，醫師才會建議開刀。

所以攝護腺肥大病患不用擔心動不動就會開刀，更不要因此隱忍，尤其除了攝護腺肥大外，尿道結石、尿道狹窄、攝護腺炎、膀胱無力、膀胱腫瘤及抗組織胺的藥物使用等，都是年長男性常見尿滯留原因，若出現尿滯留未儘早就醫，可能因而反覆發生泌尿道感染，甚至導致尿毒症，進而使得膀胱和腎臟功能受損，曾有病患因而洗腎，提醒民眾，如果出現膀胱脹痛、尿不出來、頻尿又尿不多，應儘早就醫，不要害怕開刀而延誤治療。

(中時 )