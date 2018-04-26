尿滯留誤以為攝護腺肥大延誤就醫 血尿成血塊阻塞尿路

書田診所泌尿科主任林儒廷以模型說明攝護腺肥大壓迫尿道造成尿滯留。（魏怡嘉攝）

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65歲的邱先生患有攝護腺肥大，日前感覺排尿困難，以為是攝護腺肥大引起，由於害怕開刀，隱忍多日，直到膀胱脹痛難受才趕緊就醫，初步發現攝護腺肥大達100g合併尿滯留700cc緊急導尿緩解不適，經詳細檢查除攝護腺肥大外，同時有膀胱腫瘤，主要因為膀胱腫瘤造成血尿並形成血塊阻塞尿路，經手術切除腫瘤同時清除血塊，尿管拔除後，排尿才恢復順暢。

書田診所泌尿科主任林儒廷表示，年長男性約有5成因攝護腺肥大引起尿滯留，多數病患誤以為一發生尿滯留就非要開刀不可，為了怕開刀，一再延誤病情不就醫，事實上引起尿滯留的因素眾多，即便是攝護腺肥大，透過藥物治療大多可緩解症狀，只有約1/10需要開刀。

林儒廷指出，任何手術都有風險，尤其是麻醉風險，以攝護腺肥大來說，一般術後約有3~5％會發生勃起功能障礙，大約50％出現逆行性射精，且極少數心肺功能不全者可能有生命危險，因此在病患服用藥物無明顯效果，且已嚴重影響生活品質，醫師才會建議開刀。

所以攝護腺肥大病患不用擔心動不動就會開刀，更不要因此隱忍，尤其除了攝護腺肥大外，尿道結石、尿道狹窄、攝護腺炎、膀胱無力、膀胱腫瘤及抗組織胺的藥物使用等，都是年長男性常見尿滯留原因，若出現尿滯留未儘早就醫，可能因而反覆發生泌尿道感染，甚至導致尿毒症，進而使得膀胱和腎臟功能受損，曾有病患因而洗腎，提醒民眾，如果出現膀胱脹痛、尿不出來、頻尿又尿不多，應儘早就醫，不要害怕開刀而延誤治療。

(中時 )

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