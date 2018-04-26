《時來運轉》美東大混戰 紅襪藍鳥硬碰硬

2018年04月26日 17:49 中時電子報 盧品青 張小赫/運彩分析師、

開季的波士頓紅襪可以說是勢如破竹，不僅是以18勝5負的戰績領先第二名的洋基4場勝差，這樣的戰績更讓紅襪位居全聯盟戰績最佳球隊。雖然球季才剛開始，大家都清楚「小時候胖不是胖」的道理，但我們還是必須佩服菜鳥教頭柯拉（Alex Cora）的帶兵功力。畢竟總教練這份工作是所有職業球隊中最難保住飯碗的，因此柯拉能否繼續展現神奇的「治軍方式」來讓紅襪一路挺到球季結束，並且打敗他們的死對頭洋基，將會是我們觀察的重點。

季前的藍鳥並沒有得到很多人關愛的眼神，畢竟從三年前擠進季後賽等級的強隊後，藍鳥卻無法一鼓作氣的打進世界大賽，到去年球季藍鳥與季後賽的絕緣，很多人都認為藍鳥大勢已去，準備邁入重建的方向。雖然過去倚重的兩大巨砲門神「包大人」巴提斯塔及恩卡納西翁已經都不在陣中，但本季開季的藍鳥依舊靠著穩定的攻守表現，在美聯展現一定的競爭力。我認為，如果藍鳥想要再次的邁入強權之林，基本上他們的打擊並沒有問題，如何強化投手戰力將會是藍鳥能否在美聯東區扮演程咬金的關鍵。至於投手群的戰力如何強化，能否讓目前排名中段班的防禦率繼續向上提升，這就必須看藍鳥的教練團如何展現功力了。

紅襪vs藍鳥

本場比賽雖然是戰績較佳的紅襪要讓分給藍鳥，但我認為以藍鳥主場的作戰能力，本場比賽受讓相當有利，因此本場比賽我推薦地主的藍鳥受讓過盤。

本場推薦：藍鳥受讓過盤

(中時電子報)