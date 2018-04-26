長潭里漁港裝設智慧型路燈　打造全國首座智慧型漁港

2018年04月26日 17:51 中時 李其樺

讓漁民能依據海象變化判斷出海安全與否，出海捕魚更安心，也使得長潭里漁港搖身一變，成為全國首座智慧型漁港。（李其樺翻攝）

基隆市政府日前在長潭里漁港裝設24支智慧路燈，除了具備照明節能作用，還有偵測氣溫、濕度及海象變化的功能，讓漁民能依據海象變化判斷出海安全與否，讓漁民出海捕魚更安心，也使得長潭漁港搖身一變，成為全國首座智慧型漁港。

基隆市政府產發處漁業行政科長何惠玫表示，為了簡化漁港管理作業，今年2月市府與工研院、經濟部資策會合作，在中正區長潭里漁港裝設24盞智慧型路燈。首先，每支路燈皆使用LED燈，相比一般水銀燈可節省65%電力，並提供夜間海上作業漁船更強的照明支援。

而且，每支智慧路燈能自動診斷故障路燈回報給管理單位，節省夜間巡查人力，使得故障燈修繕作業更快速。

何惠玫指出，智慧型路燈也具備偵測天氣的功能，可偵測空氣溫濕度、風向、雨量、紫外線、空氣PM數值，可以即時掌握海象天氣變化，提供漁民出海作業參考、住家生活空氣品質監測，以及未來環境數據分析，儼然是一個微型氣象站。

另外，智慧型路燈同時兼具安全監控功能，何惠玫說，其中1支智慧型路燈裝設在平浪橋上，可監測平日和假日車流量，2支裝設在漁港內，分別監測船舶動態和水位，不僅便於漁港船隻管理，過水位監測啟動淹水警示，達到防災效果。

何惠玫表示，目前長潭里漁港可以進行多達13項環境數據監測與分析，已成為全台首座智慧型漁港，昨天國際照明年會來台舉辦，智慧路燈設計也獲得國際專家肯定，未來將進一步裝設在基隆市其他漁港。

(中時 )