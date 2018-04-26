台灣百合花季到來　海科館邀民眾健走步道賞花

每年4月到6月是台灣百合花季，海科館規畫多種生蓋體驗步道，民眾可沿著潮境復育公園經101高地、望幽谷一直到八斗子油庫欣賞台灣百合盛開美景。（李其樺翻攝）

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推出「潮一夏」潮間帶生態觀察體驗活動，邀請民眾來海科館健走賞花，近距離觀賞豐富的潮間帶生態。（李其樺翻攝）

每年4月到6月是台灣百合花季，海科館規畫多種生蓋體驗步道，民眾可沿著潮境復育公園經101高地、望幽谷一直到八斗子油庫欣賞台灣百合盛開美景，另外，也推出「潮一夏」潮間帶生態觀察體驗活動，邀請民眾來海科館健走賞花，近距離觀賞豐富的潮間帶生態。

海科館表示，依據不同自然景觀及人文資源，針對戶外園區規劃出6條各具主題特色步道路線，包括區域探索路線、海岸地質路線、地景變遷路線、容軒園區路線、自然生態路線，以及濱海潮間帶路線，每條路線都各自有相當獨特的可看性，平日就有不少民眾前往踏青，每到假日更是人潮不斷。

海科館長吳俊仁指出，4月是台灣百合的花期，在海科館規劃的6大步道路線都可看到台灣百合的倩影，尤其是從復育公園經101高地、望幽谷一直到八斗子油庫階梯的自然生態路線更可看到花團錦簇的台灣百合盛開，沿途山海交會，景色美不勝收。

另外，濱海潮間帶路線可以看到當地海女曬石花菜的文化及體驗潮間帶的豐富生態，海科館也推出「潮一夏」潮間帶生態觀察體驗活動，藉由專業導覽人員引領下，民眾可以認識潮間帶的生態多樣性，啟發保育環境、永續海洋的觀念。

(中時 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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