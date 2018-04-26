獨家》東歐百年街頭甜食「煙囪捲」 現身內湖更有「內涵」啦

2018年04月26日 17:48 工商 姚舜

BAKE CODE的「煙囪卷」，是將擀平的麵糰繞在鐵棍上並涮上蛋液烤製。（攝影／姚舜）

東歐傳統煙囪卷較像空心蛋糕，BAKE CODE烘焙密碼烤出的煙囪卷則像「巨無霸甜筒」。（攝影／姚舜）

BAKE CODE的煙囪卷，在內層塗了卡士達 醬後，還會擠入生乳，所以更有「內涵」。（攝影／姚舜）

擠入了生乳後，最上層還會用帶著蜂蜜的蜂巢點綴，吃起來更甜、更療癒。（攝影／姚舜）

簡子凱將東歐煙囪卷改良後，使之內涵與口感更豐富，形色也更時尚誘人。（攝影／姚舜）

位在台北西湖捷運站出口附近的「BAKE CODE 烘焙密碼」內湖店，將於本月28日開始營運。（攝影／姚舜）

「煙囪捲」！台北也可以買到東區百年經典街頭甜點「煙囪捲」啦！而且這「煙囪捲」比東歐的更有「內涵」、也更時尚！

鑑於台北人對烘焙食品更加講究，上櫃連鎖餐飲集團六角國際公司旗下「BAKE CODE烘焙密碼」繼多年前在新竹開出2家門市後，已正式搶灘台北在內湖開設門市，預計28日正式營運的「BAKE CODE烘焙密碼」內湖店，除可以庶民價買到各式歐法與日式麵包外，另外最大亮點與賣點就是該店可以買到來自東歐街頭平民美食「煙囪捲」，而且經駐店廚藝總監KEN簡子凱的改良，這這裡賣的「煙囪捲」造型更時尚立體，且外皮更酥更脆， 內餡也更豐富多層、更有內涵了。

據考，在捷克被稱為Trdelnik的「煙囪卷」，最早源於匈牙利的特蘭西瓦尼亞（Transsilvania），至今已有超過300年歷史，原本這是節慶時才吃得到的糕點，如今在匈牙利、捷克、奧地利、德國，以及斯洛伐克都吃得到。是當地街頭最常見的庶民街頭美食，也是觀光客赴東歐旅行度假時指定「必嘗美食」。

煙囪卷在匈牙利文中是Kurtoskalacs，kurto是煙囪，kalacs則是蛋糕，取這個名字不只是指它們的長相像煙囪，另一個原因是它們剛剛烤好出爐時，熱呼呼地還會冒煙，微微的焦香與蛋糕香與奶油香四溢，非常誘人。

東歐人傳統製作煙囪卷，是將醒過的麵糰掐成了劑子，擀成細長條後再捲在一木棍或木棒上，塗上奶油及蛋液，再灑上層薄糖粉放在炭火上烤，俟烤熟了後從木棍上取下，就成了一中空、桶狀的捲蛋糕了。

幾年前，台灣中南部校園附近的夜市其實就已有人開始賣煙囪卷，去年香港亦首度有業者將煙囪卷引進香江，並掀起吃食熱潮。

BAKE CODE烘焙密碼廚藝總監簡子凱烤的煙囪卷，則麵糰擀得更平更扁，且是捲成了個尖小的甜桶形，外層並沾了蜜漬核桃後再烤，烤好出爐後口感較像餅乾。而且，裡面還先填入卡士達醬，再擠上宛如鮮奶油的白色生乳，最後上層還用帶著蜂蜜的蜂巢或草莓裝飾，非常「有內涵」，拿在手上走在街上，很快就會「引人側目」，預料會吸引「打卡族」利用它當道具「取景」。

幾年前，台灣中南部校園附近的夜市其實就已有人開始賣煙囪卷，去年香港亦首度有業者將煙囪卷引進香江，並掀起吃食熱潮。如今六角集團BAKE CODE烘焙密碼將煙囪卷填入了日本流行的生乳，並用韓國開始流行的蜂巢裝飾且增甜，歐亞美味大融合，一支售80元，甜點控應該覺得很療癒吧！

(工商 )