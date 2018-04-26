向心圓減減塑牙刷 嘖嘖募資開跑

2018年04月26日 17:51 中時 呂筱蟬

向心圓團隊研發新一代的減塑牙刷，並在嘖嘖募資開跑。(向心圓提供)

新創團隊向心圓RADIALROUND成立於2016年，研發理念以減少使用、替代應用、重複使用為主軸，開發出「不銹鋼兩段式複合牙刷」，經過使用者的使用回饋與市場問卷調查，於今年4月26日推出不同材質與多樣化顏色的新款「減減塑牙刷」在嘖嘖群眾募資平台展開募資計畫。

今年的世界地球日主題為「終結塑膠污染」，向心圓共同創辦人劉建麟表示，近年來環保減塑問題逐漸受到國際重視，台灣民眾環保意識日益增進，加上政府擴大限塑及北市推動的禁用一次性美奈米餐具等政策，藉由推出的「減減塑牙刷」，希望在不影響民眾的使用習慣下，能讓消費者簡單且輕易地完成減塑的行為，讓「減減塑牙刷」成為民眾減塑生活用品的新選擇。

新一代「減減塑牙刷」在材質及顏色上多了更多選擇，除了原本的不鏽鋼金屬材質，又增加了較為輕盈的鋁合金材質，顏色上從原本的金屬原色髮絲紋和鏡面，增加了內斂黑、香檳金、玫瑰金、天空藍等四個色系，讓消費者能夠根據喜好選擇，送禮自用兩相宜。

另外牙刷的本質在清潔牙齒，因此向心圓團隊在造訪了植毛廠與牙醫師後，將握柄設計為不定向的圓柱曲線造型，無論是左、右手使用皆可輕鬆方便使用不受限制，針對口腔與牙間大小選用小尺寸刷頭以及軟性刷毛，能有效的清潔牙齒不易傷害牙齦。

向心圓在2017年與桃園市青年事務局遠赴馬來西亞參與GECOMMUNITY2017新創展，2018年在REnato lab邀請下在2018曼谷設計周展出，期待未來「減減塑牙刷」能從台灣出發放眼全球。

(中時 )