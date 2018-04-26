導盲犬陪伴閱讀 高苑科大樂迎狗狗書僮

2018年04月26日 17:51 中時 郭韋綺

高苑科大視障生陳詩絜申請1隻拉不拉多導盲犬陪伴。(郭韋綺翻攝)

高苑科技大學現有30多位視障學生，其中4人全盲申請導盲犬當狗狗書僮到校陪讀，視障生牽著導盲犬在校園趴趴走，為讓師生學習與導盲犬互動，引進訓練有素的流浪犬，做為圖書館推展閱讀的陪伴犬。

圖書館採編組長蔡慧珍表示，導盲犬是視障朋友的開路天使，訓練養成非常嚴格，最常被訓練成為導盲犬的犬種有拉布拉多、黃金獵犬及德國狼犬。這次與台灣導盲犬協會合作4隻導盲犬做為師生陪伴犬，把「狗狗書僮」風氣帶進校園，提高導盲犬使用率，宣導領養不棄養的觀念。導盲犬只要把握「四不一問」原則，不呼叫、不餵食、不撫摸、不拒絕、主動詢問，就能獲得導盲犬最好的陪伴，。

高苑二技應用外語系的陳詩絜申請1隻黑色拉不拉多犬陪伴她生活、就學，她笑說，這隻黑毛導盲犬有個可愛的名字叫pink，狗狗除了當她的眼睛幫忙看路，也很貼心，天冷時會叼外套給她穿，「對我來說牠是天使」。

蔡慧珍說，狗狗是人類最好的朋友，不僅是最貼心寵物，陪伴犬在高齡化社會跟壓力倍增的現代更是不可或缺的存在，導盲犬一個凝視、一抹微笑，加上狗狗溫馴貼心，容易讓人放鬆心情，也是師生的減壓良伴。

她說，希望將視覺障礙以及導盲犬的知識與觀念帶進學校，透過近距離的認識與接觸，讓全校師生瞭解導盲犬的工作，懂得與導盲犬互動。

(中時 )