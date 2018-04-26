台北夜生活新提案！美味清酒＋生猛海鮮=「花酒蔵海鮮吧」

2018年04月26日 17:56 中時 徐力剛

主廚以日式料理手法，打造全新「焦糖帕瑪火腿酪梨捲」，售價300元＋10％。（徐力剛攝）

「白酒綜合蛤蜊鐵釜燒」可同時品嚐蛤蜊、淡菜等多種類海味，售價460元＋10％。（徐力剛攝）

「爐烤屏東香薰桐德豬」以在地養殖桐德黑豚為食材，搭配胡桃木燻香增添風味，售價520元＋10％。（圖片提供／花酒蔵海鮮吧）

「澄清龍蝦高湯松葉蟹鍋」佐「帕米森波菜手工麵」，嚴選整隻松葉蟹入饌，濃郁湯頭充滿大海精華。（圖片提供／花酒蔵海鮮吧）

輕食「奶油活龍蝦三明治」深受女性族群喜愛，售價680元＋10％。（徐力剛攝）

日暮低垂，台北信義區夜晚霓虹燈閃耀，三五好友相聚以時令海鮮搭配美酒，為一天畫上完美句點。

走入Att 4 FUN 9樓「Aplus Grill & Seafood Bar/花酒蔵海鮮吧」室內以仿舊工業風為主題，結合特製投影幕呈現海灘意象，宛如置身港口錯覺，佔地131坪大空間，搭配挑高輕鋼架結構設計，可同時容納160席座位，賓客來此大啖生猛海鮮，度過美好時光。

強調時尚、海鮮、美酒3位一體的花酒蔵海鮮吧，引進美國紐約曼哈頓餐飲概念，引領全新食尚風潮。招牌料理「華麗海鮮塔」雙層鐵盤，上層滿滿廣島生蠔與美國太平洋生蠔，新鮮生蠔如牛奶般滑順口感，加入一點檸檬提出鮮味，下層堆疊大量霸王蟹、天使紅蝦、無毒白蝦及波士頓活龍蝦等海味，讓人大呼過癮。

全新「焦糖帕瑪火腿酪梨捲」以日式壽司為靈感，米飯中裹入微鹹帕瑪森火腿與酪梨，搭配北海道松葉蟹泥，上桌前以噴槍炙燒增加風味，入口螃蟹鮮度與火腿混合，酪梨清爽風味滿溢口中。另道「白酒綜合蛤蜊鐵釜燒」則以蛤蜊、淡菜等海鮮入饌，拌炒後香氣濃郁，搭配手工麵包品嘗。

「爐烤屏東香薰桐德豬」精選台灣養殖桐德黑豚為食材，豬肉脂肪分佈均勻，肉質較為爽脆，烤箱中擺放胡桃木透過70度低溫燻烤，肉質中帶有淡淡木質香，咀嚼後香氣濃郁。

花酒蔵海鮮吧營運執行副總凃智元表示，近幾年觀察發現許多國人對海鮮情有獨鍾，看準商機引進美國新型態餐飲理念，期望帶給消費者視覺、味覺與聽覺全新體驗。花酒蔵海鮮吧平均客單價落在800元上下，適合多人共享豐沛海味，店內獨家供應新潟白瀧酒造釀造的「花酒蔵純米大吟釀」，以山田錦米精製而成，每年限量300瓶，酒體風味醇厚不辣，入口花果香芬芳馥郁，適合搭配海鮮享用，在味蕾衝擊出全新滋味。

★中時電子報提醒您：飲酒過量，有礙健康！

(中時 )