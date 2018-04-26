沿途景點玩不完！桃園市濱海鐵馬小旅行夯翻天

「綠色走廊」位於桃園市新屋區的濱海林蔭大道。(中時電子報攝)

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中時電子報
綜合報導

穿越兩旁茂密的綠林、感受那徐徐微風拂過，這正是鐵馬旅行不敗的原因！桃園市的濱海公路旁有一條「綠色走廊」，沿途超過10個景點，騎一趟絕對為你帶來難忘的自行車之旅。

「綠色走廊」位於桃園市新屋區的濱海林蔭大道，離永安漁港南方約有三公里，是桃園市政府用心規劃下，北台灣最具規模的自行車專用道。沿途可行經漂流木公園、觀海亭、深圳景觀海堤、新屋濱海休憩區、永安漁港、北岸濱海公園等，騎累了可以一睹無邊無際的海洋與夕陽之美。

「觀海亭」面對廣闊的大海，成為遊客喜愛休憩的地點。(中時電子報攝)

其中，「漂流木公園」又有忘憂門之稱，其特色為原本在海上流浪的枝幹，經由藝術家巧手改造，與當地自然景觀交織為最具特色的觀海景點；而「觀海亭」則是綠色隧道中段一處重要的休憩據點，走進亭內面對廣闊的大海，可以欣賞到千變萬化的大海美景，享受海風吹拂的優閒；「永安漁港」是台灣唯一以客家族群為主的漁港，也是親子一起享受天倫之樂、大啖海鮮的好去處，除了提供平價的鮮美料理之外，也展售各式新鮮魚貨與加工漁產品。

想不到周末去哪裡放鬆嗎？不妨就到桃園的「綠色走廊」來個鐵馬行，走走停停的輕鬆旅程適合想要慢慢來的遊客，透過此行與親朋好友培養感情、放鬆身心靈吧！

(中時電子報)

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