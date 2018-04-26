首創親子組原住民族語單詞競賽 太魯閣族Mkuway家族第一名

族語單詞競賽初賽登場，2018年特別增列親子組項目鼓勵族人說族語。(林雅惠翻攝)

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第四屆族語單詞競賽初賽活動熱鬧登場，共27隊參賽近200人參與，2018年首創親子組單詞競賽，過程中有小朋友因太緊張，在對手答題時間卻一看到題目就站出答題，也有輪到該答題時卻呆立忘詞，讓比賽出現不少小插曲，首度親子比賽由太魯閣族廖正達與女兒楊梓潼組成Mkuway慕谷烏外家族，奪得第一名。

族語單詞競賽共27隊參賽，國小組有10隊、國中組有2隊、瀕危組有9隊及親子組有6隊，近約200人參與，各參賽隊伍為爭取佳績，都卯足全力競爭激烈。

此次活動邀請高市各國中、小在學原住民學生及家庭成員參賽，除都會區學校可跨校組隊參賽，每隊5~8人外，市府原民會2018年首創親子組單詞競賽，鼓勵原住民三等親內族人2~4人組隊參賽，以趣味性2人合力答題方式進行，希望能帶動在家說族語的習慣，增加族語使用頻率。

競賽成績國小組第一名為樟山國小(布農語)；國中組第一名桃源國中(布農語)、第二名寶來國中(布農語)；瀕危組第一名興中國小(拉阿魯哇族語)、第二名茂林國中得樂日卡隊(茂林魯凱語)；親子組：第一名Mkuway慕谷烏外家族(太魯閣語)，國小組第一名、第二名、國中組第一名優勝隊伍及瀕危族各語別參賽隊伍，6月將代表高市參加全國賽。

(中時 )

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