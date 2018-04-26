南開科大喜迎韓國漢陽女子大學首批來台交換學生

2018年04月26日 18:02 中時 楊樹煌

在韓國排名前10大的漢陽女子大學，今26日由Lee Soon Gu 教授帶領下，有3位首批觀光旅遊相關科系女大學交換生，前來南開科技大學參與2018南開觀光韓語暨咖啡甜品研習營，受到全校師生熱烈的歡迎，韓生姣好的面貌及整齊亮麗的校服，讓參與研習營的高中職師生都為之側目。

來自韓國的3位美麗學生盧佳賢、宋采炫及崔真榮，是漢陽女子大學二年級同學，該校休閒事業管理系林柏宏老師特往機場接機，並策劃安排生活學伴及課程學伴角色，備受禮遇。

漢陽女子大學教授Lee Soon Gu 表示，韓國大學觀光旅遊科系在教學上多以理論為主，少有像南開科大休閒系的實務課程，尤其還有耗資400萬元打造的咖啡調飲設備更是大開眼界，此次來的交換生有2位是他的學生。

李教授指出，漢陽學生除來台學習中華文化外，也會參與南開科大休閒系各類實務課程，並會到產學合作的實習廠商如莫凡彼餐飲集團等進行職場體驗，感受迥然不同於韓國大學的學習模式。

南開科大校長孫台平今天除致贈歡迎禮物給來自韓國的3位交換生，並希望她們能在南開科大約1學期的生活，能很快適應，並收穫滿滿，也鼓勵休閒系師生和3位韓生能有良好互動及美好的學習經歷和回憶。

南開科大休閒系主任王月鶯表示，該校早在106年元月即與漢陽女子大學簽定合作策略聯盟(MOU)，締結姐妹系交流合作的開始，更是台灣第1所與漢陽女子大學簽定MOU的學校，為迎接首次有韓國交換生，休閒系已做好充份準備和安排，期讓姐妹校交換生留下最好的印象。

(中時 )