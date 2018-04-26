SBL》林書緯腳踝扭傷嚴重 G4確定不打了

2018年04月26日 17:59 中時電子報 黃及人

正當媒體在26日總冠軍賽第4戰賽前找不到「豪弟」林書緯的身影，感覺相當疑惑之際，富邦勇士總教練許晉哲表示，由於林書緯第2戰就扭傷左腳踝，卻沒告知教練團傷勢情況，造成G3踝傷加重，如今確定G4無法上陣了！

「我到現在也還沒看到書緯身影，因為他去輔大醫院照MRI了，到現在都還沒到，今晚不可能上場了，所以我們只能依賴洪志善，」許晉哲賽前1小時表示，「主因是他在G2就扭傷了，卻在G3隱瞞傷勢沒告訴我，才會變這麼嚴重。」

其實不得不佩服林書緯的耐痛力，因為他在總冠軍賽G3，竟還先發打了31分鐘，投12中4、拿10分、3助攻與2籃板，1個腳踝扭傷的球員，還能夠有這樣表現，已經相當難得了，只是如今賠上本季幾乎提前報銷結局。

許晉哲表示，由於林書緯G3賽後就感覺腳踝扭傷加重，所以昨天就去腳踝抽血與超音波檢查，甚至數度出現暈眩，代表他的腳踝傷勢確實相當嚴重，「可是我現在不會把話講死，只要他說可以打，我在後面比賽仍會派他上。」

「我昨天還跟書緯開玩笑，說他假如不能打，乾脆換他哥哥林書豪上場算了，他還笑著回我，也許可以吧。」許晉哲說，如今隨著林書緯可能缺席剩下的總冠軍賽，也代表林書豪或許不會再次出現在SBL總冠軍賽場邊了。

(中時電子報)