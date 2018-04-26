SBL》林書緯腳踝扭傷嚴重 G4確定不打了

林書緯確定總冠軍賽G4因為腳踝扭傷缺席，剩下比賽上場機會也不高了。(中華籃協提供)

友善列印
中時電子報

正當媒體在26日總冠軍賽第4戰賽前找不到「豪弟」林書緯的身影，感覺相當疑惑之際，富邦勇士總教練許晉哲表示，由於林書緯第2戰就扭傷左腳踝，卻沒告知教練團傷勢情況，造成G3踝傷加重，如今確定G4無法上陣了！

「我到現在也還沒看到書緯身影，因為他去輔大醫院照MRI了，到現在都還沒到，今晚不可能上場了，所以我們只能依賴洪志善，」許晉哲賽前1小時表示，「主因是他在G2就扭傷了，卻在G3隱瞞傷勢沒告訴我，才會變這麼嚴重。」

其實不得不佩服林書緯的耐痛力，因為他在總冠軍賽G3，竟還先發打了31分鐘，投12中4、拿10分、3助攻與2籃板，1個腳踝扭傷的球員，還能夠有這樣表現，已經相當難得了，只是如今賠上本季幾乎提前報銷結局。

許晉哲表示，由於林書緯G3賽後就感覺腳踝扭傷加重，所以昨天就去腳踝抽血與超音波檢查，甚至數度出現暈眩，代表他的腳踝傷勢確實相當嚴重，「可是我現在不會把話講死，只要他說可以打，我在後面比賽仍會派他上。」

「我昨天還跟書緯開玩笑，說他假如不能打，乾脆換他哥哥林書豪上場算了，他還笑著回我，也許可以吧。」許晉哲說，如今隨著林書緯可能缺席剩下的總冠軍賽，也代表林書豪或許不會再次出現在SBL總冠軍賽場邊了。

(中時電子報)

《時來運轉》美東大混戰 紅襪藍…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。