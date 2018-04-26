《中時晚間快報》若台獨引爆戰爭 7成以上不願自己和親人上戰場

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綜合報導

◎若台獨引爆戰爭 7成以上不願自己和親人上戰場

軍人年改引爆陳抗，年改結果是否導致無人願意上戰場？根據ETtoday新聞雲今天發布的最新民調，如果台灣因台獨而導致戰爭，只有23.6％願意自己上戰場，且有7成7民眾反對親人為台獨而戰。值得注意的是，40歲以下的青壯年也有6成拒絕為台獨而戰。

◎工作好辛苦 調查：6成員工表示「身體不適」

國道日前發生值勤員警遭撞死的慘劇，揭露肇事司機連上22天班的「超級過勞」現象。衛福部國健署今公布調查，發現超過6成工作者，自述最近一個月「身體不適」，主要症狀包括疲勞精神差、肌肉痠痛、眼睛乾澀；國健署呼籲，雇主應打造健康職場，不僅能降低員工病假缺勤、提高生產力，還能減少醫療與傷殘賠償，一舉多贏。

◎美專家：兩韓與兩岸大不同 韓朝會不會威脅美韓關係

美國前國防部主管亞太事務的副助理部長鄧志強表示，兩韓的情況與台海兩岸完全不同，不能相較。他也不把韓朝峰會視為對美韓關係的威脅，相信美韓聯合軍演會繼續，但若需要做一些內容上的調整，是可以有彈性的。

◎邱彰：簽證可延3個月 狄鶯不用擔心3個月期限

孫安佐在美因涉嫌恐攻威脅遭捕，全案25日召開預審庭，孫安佐，當庭簽署文件，同意放棄抗辯權利，結束庭訊後，繼續被押送回監。據知，孫鵬夫婦拿的是觀光簽證，只能在美待3個月，律師邱彰表示，簽證可延3個月，狄鶯不用擔心3個月的期限。

(中時電子報)

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