南山中學飢餓30拯救飢餓 跑「救」對了

新北市南山中學響應台灣世界展望會第29屆飢餓三十人道救援行動，今（26日）舉辦學生飢餓路跑、飢餓體驗12小時活動，共1225名師生參與。（葉書宏攝）

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新北市南山中學響應台灣世界展望會第29屆飢餓三十人道救援行動，今（26日）舉辦學生飢餓路跑、飢餓體驗12小時活動，共1225名師生參與。（葉書宏攝）
新北市南山中學響應台灣世界展望會第29屆飢餓三十人道救援行動，今（26日）舉辦學生飢餓路跑、飢餓體驗12小時活動，共1225名師生參與。（葉書宏攝）
新北市南山中學響應台灣世界展望會第29屆飢餓三十人道救援行動，今（26日）舉辦學生飢餓路跑、飢餓體驗12小時活動，共1225名師生參與。（葉書宏攝）
新北市南山中學響應台灣世界展望會第29屆飢餓三十人道救援行動，今（26日）舉辦學生飢餓路跑、飢餓體驗12小時活動，共1225名師生參與。（葉書宏攝）
新北市南山中學響應台灣世界展望會第29屆飢餓三十人道救援行動，今（26日）舉辦學生飢餓路跑、飢餓體驗12小時活動，共1225名師生參與。（葉書宏攝）
新北市南山中學響應台灣世界展望會第29屆飢餓三十人道救援行動，今（26日）舉辦學生飢餓路跑、飢餓體驗12小時活動，共1225名師生參與。（葉書宏攝）
新北市南山中學響應台灣世界展望會第29屆飢餓三十人道救援行動，今（26日）舉辦學生飢餓路跑、飢餓體驗12小時活動，共1225名師生參與。（葉書宏攝）

新北市南山中學響應台灣世界展望會第29屆飢餓三十人道救援行動，今（26日）舉辦學生飢餓路跑、飢餓體驗12小時活動，共1225名師生參與，師生每跑一圈校園，家長會相對捐款10元響應支持，總共捐出10萬元，一起關注遭遇天災、戰爭、飢餓危機的國家。

活動中參與飢餓路跑的同學，代表救援部隊，需要攜帶著象徵米、水、醫療、食物等物資大球，從廣福路沿著學校外圍，跑進入漳和二校區，接著要閃過邪惡軍團的大球象徵：戰火、疾病、天災、飢荒的攻擊，再穿越障礙坡道，最後100公尺將手中象徵物資的色球，依照物資種類投入桶子，代表捐給受助國。

家長會為鼓勵學生踴躍參與，學生們每跑一圈，家長會相對捐款10元響應支持，活動最後總共捐出10萬元，期望孩子們在家長會滿滿的愛心下，共同關注遭遇天災、戰爭、飢餓危機的國家，也為世界上正在飢餓的兒童發聲。

南山中學校長蔡銘城表示，活動邁入第8年，學校很重視這項活動，因為飢餓體驗讓學生學習知足、尊重生命，這一次飢餓體驗的行動，希望能教導南山的孩子們，除了珍惜自己擁有的以外，更能懂得傳遞愛與伸出援手，盼望能透過台灣世界展望會，將全體師生和家長的愛心傳送到受飢餓、戰爭所苦的兒童身上。

普一忠班學生楊舒涵說，「不敢相信南蘇丹竟然每一天有100個難民兒童要自己想辦法活下去，甚至有更多的難民兒童，因為營養不良死亡，因此想用實際行動來支持他們。」

普一忠班馬慧雯表示，邪惡軍團還有障礙路跑代表的災民們無法想像的痛苦和困境，自己一定要撐過去，希望把物資送到需要的人手上，讓他們恢復健康，不用再忍受飢餓、無家可歸的日子。

(中時 )

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