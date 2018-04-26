美國海軍計畫延役尼米茲級航艦5到10年

2018年04月26日 18:12 中時電子報 江飛宇

美軍海軍一直希望加強或維持艦隊規模，甚至曾經提議將退役10年的小鷹號拉回現役，不過最終仍因啟封費用太高而做罷。既然啟封退役艦不划算，那就延役現有的吧!現在美國海軍正在評估延長尼米茲號(CVN-68,USS Nimitz)使用年限的可能性，目前尼米茲號已服役43年，延役後有可能使它的年限拉長到60年。

The Drive報導，海權雜誌(Seapower magazine)發表一份報告，詳細介紹眾議院國防委員會的的國防授權法一部分計畫，當中提到如何節約福特級航空母艦巨大的建造成本，同時希望延長原預計在2023年退役的尼米茲號，它的使用壽命，原因是目前福特級航艦還有性能不成熟之處，可能無法及時接替。

報告指出，美國海軍戰略目標是長年確保12艘超級航空母艦，然而在2012年的企業號(CVN-65 USS Enterprisr)退役之後，目前只有10艘可以動用。隨著2023年美國海軍約翰甘迺迪號（CVN -79,USS JFK）的交付，海軍終於可以達到原目標的12艘航艦目標，然而要是尼米茲號準時在2023年除役，那就仍然無法維持規模。並且福特號、甘迺號號能否及時投入艦隊也有疑問，因為福特級引用了許多全新的技術，相應的技術問題可能會大大延遲正式加入艦隊的時間，因此委員會認為，至少將尼米茲號的使用壽命延長5到10年，是比較穩健的決策。

其實不只航空母艦想要延役，美國海軍希望艦隊規模到355艘軍艦，為了達到這個目標，他們考慮將各種現役軍艦都給延長使用年限。就在上週，海軍明確表示，他們已計劃延長全部阿利伯克級驅逐艦的使用壽命，至少拉長到35年到45年。而更早期的提康德羅加級巡洋艦也是有列入延役考慮。

(中時電子報)