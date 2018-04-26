包車遊台南正夯 台南好玩卡推6條包車旅遊路線

台南市政府觀光旅遊局結合旅行社與台南優質包車業者，一口氣推出6條包山包海的旅遊路線，範圍涵蓋舊府城、安平、山區、濱海等區域，讓遊客輕鬆自在上山下海遊台南。（台南市觀光旅遊局提供）

友善列印
中時

包車遊台南正夯！隨著高自主的自由行遊客蔚為主流，小團體自由行更是各家相爭取的旅遊型態，為滿足國際遊客以包車為主的旅遊族群需求，台南好玩卡旅遊平台即日起推出6條包車路線，範圍涵蓋舊府城、安平、山區、濱海等區域，讓遊客輕鬆自在的上山下海遊台南。

台南市政府觀光旅遊局表示，包車旅遊可節省交通轉乘時間，行程安排更彈性、自由，又有熟門熟路的司機帶路，可以更深入探訪景點，是搭乘公共運輸外，更有’效率的旅遊方式。

鑒於包車旅遊的司機語言能力與素質、車輛安全等，成為遊客選擇考量的關鍵因素，「台南好玩卡」結合旅行社與台南優質包車業者，一口氣推出6條包山包海的旅遊路線，包括「台南經典旅遊路線2日遊」、「鄉野農村逛美術館2日遊」、「台南濱海漫遊2日遊」、「咖啡公路旅行2日遊」、「特色街區散步1日遊」、「第一次來台南，一定要去的景點」等路線。

除了經典必去的舊府城、安平等區域，也包括山區、濱海的鄉村自然景點、以及奇美博物館、十鼓文創園區等文化景點，亦可依據自身的需求或當下條件彈性調整行程，加上司機具備中英雙語能力，非常適合推薦給國外友人。

觀旅局建議，6條包車旅遊路線，包車1日遊只需3465元起，車型為5人座或9人座，並有中英雙語的司機帶路，以4人出遊來說，平均1個人不到1千元，即可享受包車的專屬舒適與便利，歡迎大家推薦給外國遊客，詳情請上台南好玩卡官網。

(中時 )

南山中學飢餓30拯救飢餓 跑「救… 芭蕾舞界的布萊德彼特 馬修高頓…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。