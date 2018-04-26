包車遊台南正夯 台南好玩卡推6條包車旅遊路線

2018年04月26日 18:24 中時 曹婷婷

包車遊台南正夯！隨著高自主的自由行遊客蔚為主流，小團體自由行更是各家相爭取的旅遊型態，為滿足國際遊客以包車為主的旅遊族群需求，台南好玩卡旅遊平台即日起推出6條包車路線，範圍涵蓋舊府城、安平、山區、濱海等區域，讓遊客輕鬆自在的上山下海遊台南。

台南市政府觀光旅遊局表示，包車旅遊可節省交通轉乘時間，行程安排更彈性、自由，又有熟門熟路的司機帶路，可以更深入探訪景點，是搭乘公共運輸外，更有’效率的旅遊方式。

鑒於包車旅遊的司機語言能力與素質、車輛安全等，成為遊客選擇考量的關鍵因素，「台南好玩卡」結合旅行社與台南優質包車業者，一口氣推出6條包山包海的旅遊路線，包括「台南經典旅遊路線2日遊」、「鄉野農村逛美術館2日遊」、「台南濱海漫遊2日遊」、「咖啡公路旅行2日遊」、「特色街區散步1日遊」、「第一次來台南，一定要去的景點」等路線。

除了經典必去的舊府城、安平等區域，也包括山區、濱海的鄉村自然景點、以及奇美博物館、十鼓文創園區等文化景點，亦可依據自身的需求或當下條件彈性調整行程，加上司機具備中英雙語能力，非常適合推薦給國外友人。

觀旅局建議，6條包車旅遊路線，包車1日遊只需3465元起，車型為5人座或9人座，並有中英雙語的司機帶路，以4人出遊來說，平均1個人不到1千元，即可享受包車的專屬舒適與便利，歡迎大家推薦給外國遊客，詳情請上台南好玩卡官網。

(中時 )