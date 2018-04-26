想獨立但缺錢 格陵蘭期待大陸金主

2018年04月26日 18:49 旺報 李鋅銅

格陵蘭選舉結果出爐，由於參選的7個政黨有6個政黨贊成獨立，可能加速格陵蘭的獨立腳步，但因陵蘭經濟力薄弱，想透過吸引外資打好經濟基礎，大陸已成為格陵蘭最期待的「金主」。

18世紀以來，格陵蘭的主權一直屬於丹麥。雖然1979年就獲得了自治權，現在只有外交和國防事務由丹麥管理，但多民眾對此並不滿足，希望能獲得真正意義上的獨立，但單憑自己的力量，格陵蘭想實現獨立並不容易，因為格陵蘭人口只有55000多人，60%的人只有小學學歷，全島80%的土地都被冰川覆蓋。

格陵蘭居民主要經濟來源是漁業，2015年，全島的GDP僅有22億美元（約合新台幣653億元），丹麥政府每年會提供格陵蘭約6億美元，這幾乎是格陵蘭年度財政預算的6成，但丹麥政府強調，若格陵蘭「執意要走」，他們就會停發這筆款項。也就是說，一旦格陵蘭真的宣布獨立，就將成為歐洲最窮困的國家，因此積極尋求外國投資。

丹麥的格陵蘭問題專家尤里克表示，目前大多數的勘探專案，都處於萌芽狀態，但要實現大規模的開採工程，就需要大陸的投資，因為「丹麥人從來不理會採礦的事」。面對採礦，大陸企業已做了充分的準備。例如2016年9月，原材料巨頭盛和資源便認購了澳大利亞格陵蘭礦物能源公司（GME）12.51%的股份，成為該公司的單一最大股東。

由於GME擁有在格陵蘭島南部科瓦內灣（Kuannersuisut）開採稀土和鈾礦的資格，一旦礦區開始營利，中方就有權購得60%的股份。此外，在格陵蘭北部希特倫峽灣（Zitronenfjord）的鋅礦也有中資參股。另一家中企則在格陵蘭西部擬建的一座鐵礦持有股權。

今年3月底，格陵蘭國有卡拉利特機場公司（Kalaallit Airports）也選定中國交通建設集團入圍3座機場擴建專案的招標。中交建集團將與來自荷蘭、加拿大、冰島和丹麥等國的另外5家公司進行競爭，一旦成功，就將承建這3個專案。大陸對格陵蘭的協助和影響力正在增加。

(旺報 )