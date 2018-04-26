芭蕾舞界的布萊德彼特 馬修高頓首次來台

2018年04月26日 18:27 中時 李欣恬

全球炙手可熱當紅舞星，有「芭蕾舞界布萊德彼特」之稱的前英國皇家芭蕾舞團首席馬修．高頓，將隨基輔國家芭蕾舞團首次來台，並在兩大芭蕾舞劇《天鵝湖》、《睡美人》裡主演王子。圖為他過去演出《仲夏夜之夢》的片段。（牛耳藝術提供）

基輔國家芭蕾舞團首席舞者丹尼斯．納達克將首次來台演出，他是烏克蘭國家榮譽藝術家，過去曾受邀參與美國芭蕾舞團演出《舞姬》和《睡美人》，邀演足跡遍及俄、法、義、德、日等地。（牛耳藝術提供）

台灣難得一見的全本芭蕾舞劇製作，首屈一指的基輔國家芭蕾舞團將首次來台演出，圖為首席舞者丹尼斯．納達克（右）、娜塔莉．瑪莎克（左）彩排段落。（牛耳藝術提供）

全球炙手可熱當紅舞星、有「芭蕾舞界布萊德彼特」之稱的前英國皇家芭蕾舞團首席馬修高頓，將隨基輔國家芭蕾舞團首次來台，並在兩大芭蕾舞劇《天鵝湖》、《睡美人》裡主演王子，據了解，在中國大陸有大批粉絲的他，已有粉絲蠢蠢欲動要來台欣賞。

馬修高頓表示，他14歲才正式學跳芭蕾舞，起步已比別人晚，但在芭蕾舞的世界裡，他總是感到活力十足，「我本來想成為曲棍球球員，不過7歲時因故摘掉一顆腎臟，也曾夢想去百老匯工作，但是歌唱能力不好，跳芭蕾是我可以做的事情。」

馬修高頓出生於1985年，童年時期在加拿大成長，母親為護士、父親是學校老師，他自幼對街舞、音樂劇都很有興趣，14歲在美國華盛頓特區的俄羅斯環球芭蕾舞學院受訓，打下深厚基礎，並到英國皇家芭蕾舞學校學習，畢業後陸續加入美國芭蕾舞團（ABT）、荷蘭國家芭蕾舞團。在2014年至2017年間，擔任英國皇家芭蕾舞團首席，現為獨立舞者身分，活躍於世界各大芭蕾舞團。

對於即將演出的節目，馬修高頓已做足功課，不僅研究了11種不同版本的《天鵝湖》，也勤於觀看不同舞者的詮釋影片，保持表演的靈活性。馬修高頓表示：「對於一名舞者而言，每一次和不同團隊合作，都能帶給我不同的靈感，讓我有機會更了解自己。」

這回來台和馬修高頓輪流擔任男主角的還有基輔國家芭蕾舞團首席舞者丹尼斯納達克，他是烏克蘭國家榮譽藝術家，過去曾受邀參與美國芭蕾舞團演出《舞姬》和《睡美人》，邀演足跡遍及俄、法、義、德、日等地。

主辦單位牛耳藝術總監牛效華表示，在台灣要欣賞全本芭蕾舞劇並不容易，這次的演出，可說是2018年台灣唯一完整製作的芭蕾舞劇，「不但有烏克蘭大劇院首席指揮密克拉迪亞杜領軍，還有台灣NSO交響樂團演出，兩位頂尖首席男舞者也大有看頭，都是第一次來台和台灣觀眾見面。」

基輔國家芭蕾舞團將於6月6至8日演出《天鵝湖》，6月9至10日演出《睡美人》，地點在台北國家戲劇院。

(中時 )