107年全中運閉幕 林佳龍交接會旗給高雄

2018年04月26日 18:27 中時 陳世宗

林佳龍頒發特別獎給已故后綜高中田徑教練林啟仲，由其母親及姐姐代表受獎。(陳世宗攝)

體育署長林德福（右）與台中市長林佳龍（左）共同熄滅聖火。（陳世宗攝）

齊聚全國約1萬5000位隊職員的107年全國中等學校運動會26日圓滿結束，在台中市豐原區葫蘆墩文化中心舉行閉幕典禮，在體育署長林德福見證下，由市長林佳龍交接會旗給下屆舉辦城市高雄，林德福署長並與林佳龍市長共同熄滅聖火。

今日閉幕典禮由豐陽國中學生「神采飛揚舞春風」表演開場，展現出選手們盡力拼搏、無愧青春的精神！包括市府教育局長彭富源、運動局長王慶堂、台中市體育總會秘書長楊永昌、等人都出席參加，氣氛熱鬧。

林佳龍說，今年全中運盛會選手表現亮眼，賽會18個運動種類、20項運動賽事中，有42項93人次破大會紀錄、1項1人次平大會紀錄、17項31人次創大會紀錄，更有3項4人次破全國紀錄；台中市作為地主隊，表現不負所望，共獲125金、95銀、114銅，他引以為榮。

林佳龍並頒發運動精神團體獎、個人獎、特別獎！其中台中市后綜高中田徑隊、后里國中角力隊獲團體獎，西苑高中林姵彣獲個人獎，特別獎由已故后綜高中田徑教練林啟仲榮獲，由其母親及姐姐代表受獎。體育署長林德福並頒發田徑錦標獎、高雄市趙秘書長頒發游泳錦標獎，台中市團隊均有獲獎。

林佳龍表示，中市明年將舉辦2019東亞青年運動會，許多今日在場的選手都可能參與，感謝教育部體育署給予機會承辦全中運，為明年台灣首次主辦奧運體系國際賽事做準備，歡迎大家明年再到台中爭取佳績，在運動舞台上發光發亮。

(中時 )