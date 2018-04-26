格陵蘭對大陸依賴與日俱增

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旺報

若問丹麥人如何看待格陵蘭島獨立，很多人可能會翻白眼。但世界最大島嶼如今的真正問題並非獨立，而是對大陸與日俱增的依賴。

美國《國家利益》雜誌4月18日文章〈美國為何應該因格陵蘭島而失眠（想想中國）〉中指出，一代人以前，沒人對這塊覆蓋著深厚冰層的陸地感興趣，但如今氣候變化和冰層融化正改變格陵蘭島人腳下的土地。對當地人來說，環境的開發和旅遊正展開前所未有的機遇，急需外來資金投資，也讓積極「出海」的大陸找到了機會，願意全力協助。目前，北京正按照今年1月公布的《中國的北極政策》白皮書展開經濟投資。

去年10月，格陵蘭島自治政府總理訪問大陸，探索深化和大陸關係的途徑，了解到中資企業對擴建島上3座機場頗感興趣，包括延長跑道和開發對當地處於萌芽階段的旅遊業不可或缺的基礎設施等。另外，在格陵蘭島已發放的50多項勘探許可證，其中許多被授予中資企業。大陸還在島上修建科研基地和衛星站。

文中還指出「並非所有人都對大陸突然表現出的興趣感到開心。」舉例來說，2016年有一家中企試圖收購美軍在島上廢棄的海軍基地時，仍掌管格陵蘭島外交和防務政策的丹麥馬上插手叫停。顯而易見的是，大陸在島上的「大規模存在」，或將挑戰丹麥與當地的「剩餘」關係。

還有專家認為，格陵蘭曾多次「對歐洲示好，但都無功而返」，因此大陸對格陵蘭的「突襲」更令人憂慮。但也有人認為，美國在格陵蘭的歷史遠早於大陸，美國應尊重格陵蘭擁有選項的現實。格陵蘭能與北美加強關係，也能與歐洲重新結盟，更能向更遠處的大陸尋求幫助。

(旺報 )

想獨立但缺錢 格陵蘭期待大陸金…

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