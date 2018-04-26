百老匯經典音樂劇《艾薇塔》　現正在台演出

風靡全球40年的經典音樂劇《艾薇塔》，歌舞場面華麗，現正在台演出。（寬宏藝術提供）

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風靡全球40年的經典音樂劇《艾薇塔》，睽違17年，現正在台演出。故事描述阿根廷前第一夫人伊娃．裴隆，從私生女、高級交際花到國母之路的傳奇人生，一曲〈阿根廷別為我哭泣〉，更是經典中的經典，歷久彌新。

日前抵台首場演出，飾演女主角的演員艾瑪．金斯頓（Emma Kingston），唱跳能量十足，歌聲從清亮、甜美到渾厚、宏亮，令台灣觀眾驚豔。昨（26）日彩排現場，也一連演了〈布宜斯諾艾諾斯〉、〈受崇拜的人，高飛吧〉和〈阿根廷別為我哭泣〉三大段落，充分展現演員歌舞實力。

海外巡演駐團導演安東羅亭夫（Anton Luitingh）表示，這三大段落，說明了艾薇塔從不諳世事的少女到獨當一面的國母，一路上的心路歷程，「雖然這故事已經是上一世紀的事情，但對比現在世界各地女性崛起、治理一個國家的趨勢，還是很有啟發性。」

艾瑪．金斯頓表示，她的母親是阿根廷人，「我的外公、外婆都經歷過那個年代，我在詮釋這個角色時，也請外公、外婆和我分享他記憶中的第一夫人形象，以及那個年代的時代氛圍，都讓我演這個角色時，更有共鳴。」

《艾薇塔》首演於1978年，曾獲奧利佛獎、東尼獎等超過20項重要獎項，詞曲創作為提姆萊斯（Tim Rice）與安德魯洛伊韋伯（Andrew Lloyd Webber），這回亞洲巡迴演員陣容，也都由這二位創作者親自挑選。

海外巡演駐團編舞家杜安．亞歷山大（Duane Alexander）表示，劇中所見的舞蹈，以首演時的版本為主，幾乎沒有更動，「演員們跳的舞蹈帶有一點復古風味，像是〈布宜斯諾艾諾斯〉這一段，故事說的是1940年代，艾薇塔首次進到大城市，看到街上的車水馬龍和高樓，覺得很新鮮，舞步也因此輕快、性感了起來，同時展現少女艾薇塔的青春活力。」

值得一提的是，這回來台，團隊也特別提前在台灣甄選12名小朋友，飾演劇中的孩童民眾角色。《艾薇塔》即日起至29日，在台北國家戲劇院演出，之後前往香港及東京。

(中時 )

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