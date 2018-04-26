電影、漫畫、劇場三合一　高雄春天藝術節上演《吶喊吧！！窒愛》

2018年04月26日 18:50 中時 李欣恬

智利電影戲劇團作品《吶喊吧！！窒愛》，運用特殊投影技術，演員就在魔幻的動畫場景裡演戲，有如活在電影裡，視覺效果魔幻。（高雄春天藝術節提供）

智利電影戲劇團作品《吶喊吧！！窒愛》，運用特殊投影技術，演員就在魔幻的動畫場景裡演戲，有如活在電影裡，視覺效果魔幻。（高雄春天藝術節提供）

智利電影戲劇團作品《吶喊吧！！窒愛》，運用特殊投影技術，演員就在魔幻的動畫場景裡演戲，有如活在電影裡，視覺效果魔幻。（高雄春天藝術節提供）

近年來，多媒體投影技術在劇場裡應用，蔚為一股風潮，不僅能將真人演員和影像、動畫相互結合，也能將單一舞台打造成多元、魔幻的空間呈現。

享譽國際的智利電影戲劇團，就致力於以多媒體投影劇場說故事，創辦人兼導演胡安．卡洛斯．查吉爾（Juan Carlos Zagal） 表示：「我們花了很多時間將動漫和劇場結合，期望能讓創作像是一種遊戲，透過影像和投影的輔助，舞台空間的切換也更為自由、不受限制。」

受到高雄春天藝術節的邀請，智利電影戲劇團將來台演出新作《吶喊吧！！窒愛》（Historia de Amor)，這部改編自法國作家瑞吉．久弗烈（Regis Jauffret）同名小說的作品，描述一名英國文學教授在地鐵裡遇見心儀的女性索菲亞，他將想像和現實混淆，不僅跟蹤索菲亞，還將她囚禁，索菲亞數度逃脫不成，只得屈服於這畸形的愛戀。

胡安．卡洛斯．查吉爾表示：「這個故事，說的是一個男人找不到真愛，因而陷入瘋狂的故事。雖然這個主角是一個反派的角色，但是他的愛情失能狀態，也反映了現代人生活裡深層的孤獨。」

胡安．卡洛斯．查吉爾選擇以黑白色調作為動漫影像設計的基礎，只見男女主角闖入漫畫世界場景，穿梭於地鐵、酒吧、大街、樓梯等處，幾可亂真，甚至還有天外飛來一把刀子，直直地插入演員的胸口，這些都是以特殊投影技術所打造的景象。

舞台上共有前後兩面投影幕，演員站在中間，和電腦動畫、投影和舞台設計分秒不差、無縫接軌地精準互動，有如瞬間穿越時間與空間，不管是畫面的深淺、空間的遠近，以及明暗對比的視覺效果，變化非常豐富。

《吶喊吧！！窒愛》將於5月25、26日，在高雄市大東文化藝術中心演出。

(中時 )