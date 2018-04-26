破壞圓山水神社石狛犬 檢察官起訴建請法院判刑入監

2018年04月26日 18:51 中時 李文正

北市士林區圓山水神社去年8月遭人噴漆破壞，路旁的古蹟石狛犬遭竊，警方根據現場留下的紙條逮捕一名46歲張修嘉，他辯稱是言論自由，但檢察官認為張恣意破壞古蹟，不尊重歷史文化，且犯後態度不佳，請法官不要宣告緩刑，判決不得易科罰金的刑度，讓張男入監服刑。

中華統一促進黨捍衛對成員張修嘉去年8月13晚上拿油漆朝圓山水神社主殿4根柱子潑灑，塗鴉「奪台殺民一百萬、侵華虐殺數千萬、日寇倭奴狗畜生、皇民賤種三腳仔」隨即逃逸，另外，路邊的2尊石狛犬，1隻消失不見，1隻跌落地面破損，但張否認，還説「不會那麼笨、沒動石狛犬」。

起訴書提到圓山水神社是台北市政府2004年公告為直轄市定古蹟，目前有自來水事業管理處管理、維護，主要是為了祭祀水神，祈求草山水道營運順利，同時撫慰殉職工程人員亡魂，範圍包括石碑、石狛犬等，都是具有文化歷史價值的古蹟。

張男在主殿紅色的柱子塗抹仇恨性謾罵自文字，導神社肅穆莊嚴的外觀毀損，必須要重新塗上油漆才能回復原狀，以達毀壞不堪使用。另外，張否認偷竊石狛犬，經檢察官調查並沒有證據顯示他有犯案，予以不起訴處分。

張辯稱，使用水泥漆用水就能清洗，內容則是言論自由範圍。檢察官認為，乾燥後以清水仍無法去除，且毀損古蹟也經逾越必要限度，若任何人都打著言論自由的名義，在文化古蹟上恣意破壞，將會使維護藝術資產的精神蕩然無存，且張回答檢察官問話時，都以「忘記了」、「我又不是沒知識」，態度極為不佳，依違反文化資產保存法起訴，建請法官判決不得易科罰金之刑。

(中時 )