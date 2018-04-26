老婦肺動脈栓塞「豬尾巴」導管救回一命

2018年04月26日 18:51 中時 許素惠

北港媽祖醫院醫師張志斌手指著螢幕顯現出的血栓位置，說明「豬尾巴導管」攪碎血栓的過程。（許素惠攝）

北港媽祖醫院醫師張志斌（右）以「豬尾巴導管」攪碎血栓，成功救回肺動脈栓塞病人的命，紅圈處為豬尾巴導管。（許素惠攝）

72歲吳姓阿嬤休克送雲林縣北港媽祖醫院急診，經診斷為肺動脈栓塞，情況十分危急，需立即做心導管手術，但因為沒有充足時間裝置葉克膜，醫師張志斌使用豬尾巴導管（Pigtail Catheter）把栓塞血塊攪碎引流，成功救回阿嬤的命，成功案例國內外皆罕見。

吳阿嬤手術成功後住院2周平安出院，並穩定門診追蹤治療迄今已2個月，恢復良好。然而，回顧當時急診，心臟內科醫師張志斌強調，真的很危急，因為病人已經休克無意識，要以葉克膜輔助支持療法完全來不及，於是當機立斷與心導管團隊施予緊急心導管治療。

張志斌指出，為了和時間賽跑，便以豬尾巴導管將血栓攪碎成小血塊，右心功能果然加速回復，接著再投以小劑量血栓溶解劑，增加與血塊接觸面積，提升藥效，病人隨即脫離休克，並邊做心導管手術邊打強心劑來維持血壓，經過1小時搶救，最後脫離險境。

張志斌表示，肺動脈栓塞多半是深部靜脈栓塞的併發症，久坐、久臥、久站及服用口服避孕藥者是好發族群，急性且大面積肺栓塞、休克的病人，3個月死亡率可高達58％，常規治療是服抗凝血藥，但對大量血栓患者成效不大，需進一步以外科手術或心導管治療，病況緊急若裝葉克膜，得耗時20分鐘到1小時，易錯過黃金搶救時間。

院長吳錫金說，豬尾巴導管係屬於檢查及引流器材，而非用於治療，以該導管灌流攪碎血塊成功完成救治，在國內外都很少見，情急之下更顯出醫師專業判讀的重要性，正確的判斷每每可以讓病人化險為夷。

(中時 )