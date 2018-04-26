枋寮高中全中運獲5金4銀　選手在畢業前戰勝自己

枋寮高中在全中運拿下5金4銀好成績，當中高三生洪曉彤（左）如願在畢業前「戰勝自己」拿下柔道銀牌，高二生劉俐伶（右）則將續柔道金牌氣勢，力拼世中運、亞洲盃冠軍。（謝佳潾攝）

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枋寮高中體育班成立至今17年，不僅在排球、羽球、柔道及舉重等項目培養出10多名國手，今年更在全國中等學校運動會突破歷年紀錄、拿下5金4銀好成績。（謝佳潾攝）

枋寮高中體育班成立至今17年，不僅在排球、羽球、柔道及舉重等項目培養出10多名國手，今年更在全國中等學校運動會突破歷年紀錄、拿下5金4銀好成績，當中高三生洪曉彤如願在畢業前「戰勝自己」，而高二生劉俐伶將續柔道金牌氣勢，在下週力拼世中運、亞洲盃冠軍。

在高女組柔道第三量級52公斤摘銀的洪曉彤說，她從國小開始學柔道，還為柔道從泰武跑到枋寮讀高中，但今年之前參加過的4次全中運，全在5名之外，且這次賽前練習時，真的有累到一度想放棄，不過也在同時頓悟，「其實最大的對手是自己」。

她指出，她從沒思索過失敗的原因，直到那天想放棄時，教練沈家成的一句「最大的對手是自己」，她才察覺是自己不夠堅定，此後她不斷告訴自己一定要在最後一次的全運會名列前茅。為此，她不僅勤練技巧、還忌口減重保持最佳狀態，最終如願成功。

而已是國手的劉俐伶，不僅不負眾望奪下高女組柔道第七量級70公斤金牌，還將於下週前往摩洛哥、黎巴嫩分別參加世中運、亞洲盃比賽，她說，拿下全中運金牌讓她信心倍增，有信心於國際賽再奪冠。

枋寮高中校長陳志偉說，學校雖在資源、交通上有所匱乏、不便，但仍積極培養師資及力爭外部資源，而多年來的成效大家有目共睹，學生們靠著努力不懈各自打出一片天。

(中時 )

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