恆春鎮農會測試成功 機械化採收洋蔥不再是夢

恆春鎮農會近年積極投入機械化採收研究，26日首次在蔥田測試集中機及採收機。（謝佳潾攝）

友善列印
中時
恆春鎮農會近年積極投入機械化採收研究，26日首次在蔥田測試集中機及採收機。（謝佳潾攝）

恆春半島每到洋蔥採收期，因缺工問題，四處可見陸戰弟兄幫忙助收的身影，不料卻也屢遭抹黑，恆春鎮農會為此積極投入機械化採收研究，26日首次在蔥田測試集中機及採收機，農會總幹事林順和盼能在3年內完成採收機械化，幫農友度過人力短缺困境。

恆春鎮農會指出，農友因缺工窘境，每到洋蔥採收旺季時，都需海軍陸戰隊撥用兵力來補足採收及搬運的人力，而軍方雖出於敦親睦鄰的好意，農民也為此感激不已，不過外界仍有質疑聲浪，因此為創造雙贏局面，特別投入採收機械化的研究，而目前已有初步進展。

農會說，首次測試的機器是「集中機」及「採收機」，即為軍方助收主要投入的項目，而測試是先由使用已久的挖掘機將土中的洋蔥挖起來後，再透過集中機將兩排洋蔥集中成一排，接著用採收機將洋蔥收攏進鐵架，最後由推高機送上貨車、再送往集貨場。

總幹事林順和說，經2名日籍原廠技師測試後，機械功能大致上都順利完成採收，下個月將邀請半島農民前來實地了解，並將規畫整套機械化採收的作業流程，藉此統整符合機械化採收的種植需求。

林順和強調，盼能在3年內完成採收機械化，不僅從種植到收成都能透過機械解決缺工問題，讓農友省力又省成本，同時也能不再麻煩國軍撥出助收兵力，減少紛爭發生。

(中時 )

統一超商真飽涼麵漲價漲幅6.12％… 8台人走私一噸冰毒被判死刑 網：…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。