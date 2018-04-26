恆春鎮農會測試成功 機械化採收洋蔥不再是夢

2018年04月26日 18:53 中時 謝佳潾

恆春鎮農會近年積極投入機械化採收研究，26日首次在蔥田測試集中機及採收機。（謝佳潾攝）

恆春半島每到洋蔥採收期，因缺工問題，四處可見陸戰弟兄幫忙助收的身影，不料卻也屢遭抹黑，恆春鎮農會為此積極投入機械化採收研究，26日首次在蔥田測試集中機及採收機，農會總幹事林順和盼能在3年內完成採收機械化，幫農友度過人力短缺困境。

恆春鎮農會指出，農友因缺工窘境，每到洋蔥採收旺季時，都需海軍陸戰隊撥用兵力來補足採收及搬運的人力，而軍方雖出於敦親睦鄰的好意，農民也為此感激不已，不過外界仍有質疑聲浪，因此為創造雙贏局面，特別投入採收機械化的研究，而目前已有初步進展。

農會說，首次測試的機器是「集中機」及「採收機」，即為軍方助收主要投入的項目，而測試是先由使用已久的挖掘機將土中的洋蔥挖起來後，再透過集中機將兩排洋蔥集中成一排，接著用採收機將洋蔥收攏進鐵架，最後由推高機送上貨車、再送往集貨場。

總幹事林順和說，經2名日籍原廠技師測試後，機械功能大致上都順利完成採收，下個月將邀請半島農民前來實地了解，並將規畫整套機械化採收的作業流程，藉此統整符合機械化採收的種植需求。

林順和強調，盼能在3年內完成採收機械化，不僅從種植到收成都能透過機械解決缺工問題，讓農友省力又省成本，同時也能不再麻煩國軍撥出助收兵力，減少紛爭發生。

(中時 )