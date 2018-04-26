神力女孩方莞靈亞青賽獲三金 取得亞運資格

內埔農工方莞靈（左）參加2018年亞洲青年舉重錦標賽，獲得青年48公斤級3面金牌，開心和教練林玥礽合影。（潘建志翻攝）

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屏東內埔農工方莞靈參加2018年亞洲青年舉重錦標賽，分別以抓舉82公斤、挺舉102公斤、總和184公斤，獲得青年48公斤級3面金牌，突破亞運入選資格標準，有機會代表國家參加亞運，爭取更高榮譽，消息傳回學校，師生都非常開心。

莞靈第一次出國比賽就是在烏茲別克，當時是參加2013年世界青少年舉重錦標賽44公斤級青少年組，事隔6年又再度到烏茲別克。這次比賽一開始，她就把目標訂在達到亞運入選資格的182公斤，所以每一把都非常重要，不能有一點閃失。

她在抓舉82公斤時差一點槓鈴就掉下來，不過靠著鬥志與意志力，終於將槓鈴撐住拉回再爬起，教練林玥礽現場不斷為她加油，非常感動。最後莞靈不負眾望以總和184公斤拿下3金，更達到自己的目標「亞運入選標準」。

在這次比賽前，莞靈剛在全中運高女組48公斤級舉重獲得金牌，拿下全中運三連霸的輝煌紀錄，目前她在國內48公斤級舉重幾乎已無敵手。教練林玥礽說，莞靈是運動及心裡素質非常好的選手，比賽時也都能舉出比訓練更好成績。

她說，莞靈多次破了國內舉重紀錄，將有機會代表台灣參加亞運；若未來再繼續努力，2020年東京奧運可望成為台灣奪牌的潛力選手。莞靈也感謝教練一路走來的陪伴，及同學、朋友們的支持，希望未來能代表台灣在國際上贏得每場比賽。

(中時 )

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