2018年04月26日 18:52 中時 蕭雅玲

夏于喬與詹姆士記者會現場大展廚藝。（圖片提供：、傑星）

詹姆士女兒意外現身記者會。（圖片提供：傑星）

夏于喬在記者會上與詹姆士隔板做料理。（圖片提供：傑星）

詹姆士出書 夏于喬踢館軋廚藝。

詹姆士睽違3年推出個人新書《請問詹姆士》，今（26日）舉辦新書發表會剛好是他50歲生日，女兒專程從加拿大飛回來幫他慶生外，好友夏于喬也突擊記者會現場，並當場找他PK廚藝。看到女兒專程回來幫他慶生，詹姆士感到很開心，他透露，女兒從小吃他做的菜習慣，一個人到加拿大讀書時，有一天突然想吃他做的義大利麵，便自己買了食材在家煮，沒想到第一次下廚，因為廚藝不精反而做失敗時，還因此被同學笑說：「你爸不是型男大主廚嗎？」讓她因此不再下廚，但事隔沒多久，女兒因為想念詹姆士做的料理，只好自己動手做，遇到不會做的菜，還會打電話問他隔空教授料理撇步。

而夏于喬去年請辭《型男主廚》主持棒，她表示，每次節目錄影時看到詹姆士與阿基師做菜，都會偷偷把「功夫」學起來，現在對於做菜不但駕輕就熟，還能一個人包辦一桌菜。之前有一天到好友安以軒家聚餐，一到她家才發現她早已買好食材，還叫她去做菜，結果當天她一人做了7、8人份的料理，沒想到做出來之後深受好評。她笑說「安氏姊妹淘」不會做菜的都嫁了，劉品言、LINDA那麼會做菜的，卻還嫁不出去。

主持料理節目多年，夏于喬表示，每次錄影時工作人員都會把東西處理好，私底下在家若想做菜，一想到要處理食材跟收拾善後就覺得很累，卸下《型男》主持棒後，做菜機會不相對也變少，她開玩笑說：「想要吃飯找詹姆士或阿基師就好了，何必那麼累！」

(中時 )