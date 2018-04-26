隋棠非神祕女 認「喜怒形於色」

隋棠。（粘耿豪攝）

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張睿家。（粘耿豪攝）
賀軍翔（左起）、隋棠、張睿家。（粘耿豪攝）

隋棠26日和賀軍翔、張睿家為《動物系戀人啊》造勢，隋棠結婚生子後以照顧一對兒女為重心，時隔2年拍《動物系》，劇中還有叛逆的青少年的女兒，母女有互吵戲。她說：「戲外不可能這樣對小孩，在家沒有跟老公分黑臉、白臉，都用同一套標準，也很有原則。」之前她曾因兒子Max不愛吃飯、女兒Lucy超愛吃會生氣，嚴格控管他們進食問題，現在會讓孩子自然發展。

隋棠曾在電影《撒嬌的女人最好命》和黃曉明、周迅有場在熱炒攤吃飯，當隋棠發現嘴裡吃的是炒兔肉後，開始對男人撒嬌，哭喊不能吃兔肉，「怎麼可以吃兔兔」成為網路金句，角色被大陸觀眾認為是愛裝楚楚可憐，但善於心計、表裡不一的「綠茶婊」。隋棠說，這次在《動物系》飾演豹子型的神秘強勢女，和私下的自己大不同，自己是喜怒形於色的人。

《動物系》描述感情問題，賀軍翔說拍攝時邊拍邊學，如何面對很多夫妻會遇到的相處問題，比如他不喜歡女兒玩電話，希望老婆要把電話放好，夫妻倆會為了這種事特別溝通。戲裡他和阿嬌有親熱戲，導演一開始說他們看起來很不熟，所以加了很多親手臂、脖子的親熱戲拉近距離。

《動物系戀人啊》於CHOCO TV免費跟播。

(中時 )

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