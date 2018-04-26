川普派太平洋司令哈里斯改任南韓大使 專家：恐激怒北京

2018年04月26日 19:03 中時電子報 蔡萱

哈里斯上將和日本首相安倍晉三會面。(圖/美聯社)

被稱為美軍「東亞通」的現任太平洋司令部司令哈里斯（Harry Harris）即將卸任，他未來的動向也備受矚目，原本美國總統川普政府都已經提名他任駐澳洲大使了，但卻在聽證會前臨陣換將，打算改提名他為駐南韓大使，不過鷹派的哈里斯被派到中國身旁的舉動，恐怕會激怒北京以及傷害與美國在太平洋的老盟友澳洲的交情。

據美國有線電視新聞網（CNN）報導，澳洲智庫羅伊國際政策研究院（Lowy Institute）國際安全計畫主任格蘭姆（Euan Graham）表示：「此舉會成為澳洲的反美人士或親中人士的把柄，來抨擊美國是不可靠的盟友」。

《華盛頓郵報》也認為，這次出改派哈里斯主意的國務卿蓬佩奧也可能對正在回暖的美澳關係帶來傷害，此舉會讓澳洲政府覺得自己只是個「二流的盟友」，這也讓懸缺多時的駐澳大使之位將繼續空著。

前澳大利亞總理陸克文（Kevin Rudd）也認為，這個決定會損害坎培拉與華盛頓的關係，他近日就對此舉公開表示：「從川普的角度來看，澳洲只是一個二等盟友」。

而且日裔的哈里斯出任駐南韓大使，對於長期批判哈里斯的北京來說並不是好消息。哈里斯過去多次表示出對中國的強硬立場，認為中國在亞太地區的行動充滿侵略性，包括南海的軍事行動，對此提出尖銳的批評，長期以來引發中國方面不滿。

哈里斯也曾批評北京在南海進行的填海造島行為進行譴責，並稱此為「沙子長城」。中國官方媒體也曾對哈里斯的日裔血統是否會影響他的判斷提出質疑。

哈里斯2015年出席新加坡的論壇。（圖/美聯社）

就在兩韓領導人「文金會」以及5月底或6月初的「川金會」前，傳出哈里斯將從原本駐澳改派到情勢緊張的朝鮮半島，專家認為這代表首爾急渴望一名美國代表的到來。

哈里斯上將擔任海軍指揮官績效卓著，2月獲得提名為美國駐澳洲大使，意圖凸顯美澳緊密、友好的關係。但就在24日哈里斯出任駐澳大使的同意案聽證會前幾個小時，川普政府要求該委員會將聽證會延期到5月初。

儘管白宮沒有證實臨陣換將的任命案，但澳洲總理滕博爾（Malcolm Turnbull）25日表示已經接到美國的通知。美國駐澳洲代理大使卡魯索（James Caruso）也表示，還未接到相關任命有變數的通知，但是他也說隨著川金會即將到來，屆時川普需要的不只是一名大使，協助他的人必須是個懂軍事、懂兩韓問題且川普信任的人，這個職位沒有人做得可以比哈里斯更好。

除此之外，曾在2月於推特上表示熱烈歡迎哈里斯擔任駐澳大使的澳洲總理滕博爾，也在25日表示已經在前幾天接到通知，他也說：「哈里斯不來我很失望，因為他是一個真正的好朋友，我認為哈里斯對於不能來坎培拉也會很失望，因為他熱愛澳洲」。

(中時電子報)