張善政會晤高思博再提200億 南市府澄清：是錯誤想像

2018年04月26日 19:15 中時 曹婷婷

針對前行政院長張善政與爭取國民黨提名參選下屆台南市長的高思博會面，提到台南市政府收到中央200億元工程款解決土壤液化問題，卻遲未有動作，台南市政府澄清，深感無奈，根本沒有張善政所說的200億元，強調所謂200億元統籌分配稅款只是構想，未實際執行，「台南市政府已一再對外說明，顯然張善政一直停留在錯誤的想像中。」

南市府重申，台南市土壤液化處理主要來自於善款及災害準備金，善款補助民眾處理「頂升扶正」、「地質改良」與「房屋損害修復」，災害準備金改善公共設施損壞部分，根本沒有200億。

0206強震來自各方善心與愛心善款，市府公開透明，邀集法律、會計、工程、公正人士與災民代表等組成0206地震災害捐款專戶管理及監督委員會，審查善款運用，相關收支每個月公告在市府網站，供社會各界檢視。

其中，對於震災後土壤液化的補助即由善款所支應，地震造成土壤液化致使建築物傾斜或沉陷給予補助，依「0206震災復原重建小組」之決議與「臺南市政府辦理0206震災後危險建築物補助作業實施計畫」辦理。此次完成發放共930戶，已核發約6億多元。補助金額分別為「頂升扶正」、「地質改良」與「房屋損害修復」3項，依各受災建築物損壞不一，有不同的金額。

另外，在公共設施災損上，市府主要是經由市府災害準備金與中央災害準備金進行重建，中央災害準備金補助則由台南市政府調查評估，提出重建計劃，經主管部會審核，再核定對台南震災後公共設施重建補助款。

因0206美濃地震強震造成台南北、安南、中西、新市區等區域發生土壤液化災害，導致公共設施維生管線損壞影響人民生活機能不便，經工務局、當地區公所緊急動員人力、機具於北區正覺里武聖街、中西區文祥街、文和街、安南區溪頂里聖安、德安、賢安街等街廓、新市區港墘里三民街、中山路78巷等上述道路側溝重建，回復民眾生活的基本需求，有關道路側溝復建經費約4,223萬元，此款項係由災害準備金所支應。

0206強震後至今逾2年，對於公共設施維生管線已修繕、重建完成；另外，台南市政府對於受災建築物之修繕補助亦已結束，因此善款之運用亦是專款專用，未做他項支應。

(中時 )