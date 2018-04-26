搶不到小巨蛋！陳曉東相隔4年開唱場地改訂這裡

陳曉東睽違4年將在台開唱。（火爆娛樂提供）

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陳曉東睽違4年將在台開唱。（火爆娛樂提供）
陳曉東睽違4年將在台開唱。（火爆娛樂提供）

陳曉東將於43歲農曆生日7月28日當天，來台舉辦「Planet XT星球」演唱會，睽違4年在台開唱，不巧撞期綜藝天王吳宗憲在台北小巨蛋的個唱，陳曉東得知後直呼「太巧啦」！笑說「原本想找憲哥來當嘉賓的，太可惜了」；據悉，陳曉東演唱會的主辦方原想訂在小巨蛋開唱，無奈場地早先一步被吳宗憲申請，因此選在觀眾人數約8000人的南港展覽館舉行。

身為「台灣女婿」的陳曉東選擇台灣作為世界巡演第二站，屆時將首唱新單曲〈女人都差不多〉，作送給台灣歌迷的禮物；他表示：「台灣對我來說就是第二個家！不管是生活或工作上，都帶給我滿滿的回憶，所以這次曲目跟上一場澳門站不太一樣，會多唱些台灣歌迷喜歡的歌曲。」

陳曉東已10多年沒跳舞，演唱會將挑戰長達10多分鐘舞蹈演出，他早在巡演起跑前2個月前開始訓練，每天3至6小時排舞，加上健身房重訓及飲食控制，兩周減重3公斤，還因此練出六塊肌；問他是否在演唱會上展現健身「成果」，讓歌迷大飽眼福？陳曉東賣關子說：「看現場氣氛囉！」

巡演首站澳門演唱會上，他2名可愛女兒擔任嘉賓亮相，台北場不排除妻女再度現身力挺，有機會看到一家四口同框畫面；陳曉東「Planet XT星球」台北演唱會門票，將於5月12日中午在玫瑰大眾娛樂售票網及4大超商開賣。

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