柯佳嬿看婚紗坤達貼心陪伴 鍾瑶在旁感受幸福氛圍

鍾瑶見證柯佳嬿從未婚到已婚的過程，羨慕對方散發幸福氛圍。（攝影記者 蘇蔓）

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柯佳嬿（左）和鍾瑶共演《市長夫人的秘密》。（攝影記者 蘇蔓）

柯佳嬿和鍾瑶為電影《市長夫人的秘密》受訪，去年結婚的柯佳嬿將在今秋舉行婚禮，透露已挑選婚紗，坤達全程貼心陪伴，對於「露不露」沒有太多限制，另外她近日因忙碌變瘦，還想為穿婚服增胖，單身的鍾瑶去年才和吳慷仁分手，見到柯佳嬿幸福模樣，在旁忍不住羨慕，「看到佳嬿感情穩定下來，這樣就能夠專心衝事業。」不過柯佳嬿反倒佩服對方經營副業咖啡廳有成，也開始動起開店的念頭。

鍾瑶表示過去戀愛幾乎無縫接軌，難得進入感情空窗期，恰好因偶像劇《姊的時代》爆紅而忙於工作，雖近日有和異性朋友一起看電影，卻稱對方是「姐妹」，被吐槽竟然發男性朋友「姊妹卡」，不過她認真表示：「下一段感情應該就會定下來。」言談間透露對婚姻的渴望，她聊起理想型：「談了幾段感情後就知道不要再設限。」還會再和圈內人交往嗎？她表示：「不排斥，但不是最好。」

柯佳嬿成為人妻後搞笑尺度大開，在《市長夫人》中拋開形象盡情搞笑、謾罵和飆髒話，得知老公張少懷和陳喬恩上演「人體盛」後大罵：「鮭魚卵都放到奶頭上了！」她笑說這段是即興發揮自填台詞。鍾瑶當時被導演連奕琦交代演出「來自外星」的感覺，又正沈溺陸劇和港片，因此在片中成為操著各式口音的女醫生。5月11日上映。

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