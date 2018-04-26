台中什麼都大「蔦屋書店」比信義店大一倍

2018年04月26日 19:45 中時 馮惠宜

：「蔦屋書店TSUTAYA BOOKSTORE」台中市政店開幕，台中市長林佳龍與中環集團董事長翁明顯、株式會社TSUTAYA社長中西一雄等貴賓，共同以日本傳統鏡開儀式祝賀書店正式開幕。（馮惠宜攝）

「蔦屋書店TSUTAYA BOOKSTORE」台中市政店依舊採BOOK ＆ CAFe STYLE的型態經營。（馮惠宜攝）

日本知名書店「蔦屋書店TSUTAYA BOOKSTORE」台中市政店26日盛大開幕，落腳在台中七期重劃區T&R商場二、三樓的這家蔦屋書店營業面積360坪，比台北三家店都還要大上一倍，台中店結合涉谷Wired Tokyo咖啡與書局，並首度設置親子區，也引進多種台中獨家商品，預料開幕後將吸引中南部民眾朝聖打卡風潮。

號稱是全球最美書店「蔦屋書店」，在日本已有1496分店，去年由中環集團得利影視引進台北信義區陸續開了三家分店，跨出台北市第一店就是台中市政店，店面營業坪數也從100多坪擴大到360坪，同樣延續日本書店以書屋給和咖啡複合經營的方式經營，台中店結合涉谷Wired Tokyo咖啡與書局，更有「PlayStationRVR期間限定體驗區」，在書店就可體驗現在最風行的虛擬實境遊戲。

「蔦屋書店」台中市政店開幕，台中市長林佳龍、中環集團董事長翁明顯、株式會社TSUTAYA社長中西一雄及CAF? COMPANY社長楠本修二郎、株式?社Dougs Burger Founder and CEO Koki “Douglas” Terui、得利影視董事長吳昭弘等人共同以日本傳統鏡開儀式祝賀書店正式開幕，林佳龍盛讚這家書店將會成為台中的文化新地標。

中環集團董事長翁明顯指出，蔦屋書店首度跨出台北插旗中台灣，就選在富豪聚落的七期，看準該區集客力與消費力，抓準40歲高端群眾以及親子家庭客，除有多項台中獨賣的商品，也結合日本酒獺祭設立為期三個月的快閃店，還有PlayStation期間限定的VR體驗區，並首創親子閱讀區。

(中時 )