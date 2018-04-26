若台獨引爆戰爭 逾7成不願自己和親人上戰場

2018年04月26日 19:36 工商 崔慈悌

軍人年改引爆陳抗，年改結果是否導致無人願意上戰場？根據《ETtoday新聞雲》今天發布的最新民調，如果台灣因台獨而導致戰爭，只有23.6％願意自己上戰場，且有7成7民眾反對親人為台獨而戰。值得注意的是，40歲以下的青壯年也有6成拒絕為台獨而戰。

台灣民主基金會日前公布民調，中國大陸武力統一台灣，有67.7％的人願意一戰，如果台灣宣布獨立，導致中國大陸武力攻台，有55％民眾願意為台灣而戰，當時曾引發社會質疑，ETtoday新聞雲今天發布的民調結果，與民主基金會的民調有相當大的差距。

根據ETtoday新聞雲今天公布的「兩岸和平指標」民調，如果台灣獨立而導致戰爭，只有23.6％願意自己上戰場，73.3％的民眾明確表示「不願意」，無意見或拒答的占3.1％；願意讓親人上戰場更只有20.2％，76.8％民眾不願意讓親人上戰場。

進一步將受訪者基本資料交叉分析發現，願意為台獨而戰的受訪者，年齡層主要為40歲以下，年紀愈輕願意為台獨而戰的比例稍高，但也僅3成多，6成以上都表明「不願意」。

以政黨傾向來看，傾向支持國民黨和不支持任何政黨的民眾，不願意為台獨而戰的比例最高，分別達81％和71.1％；傾向支持時代力量的民眾願為台獨而戰比例最高，達63.3％，其次才是民進黨52.8％。

與會的世新大學傳播管理系教授蘇建州表示，民調結果與台灣民主基金會有差異，主要是兩者民調問卷設計的不同，民主基金會的問卷十二個問題中先問了五個民主價值的問題，再來問若獨立遭到制裁是否會為保衛台灣而戰，這樣的問法將較敏感的「台獨造成武力犯台」放在後面，這是犯了問卷設計的大忌，也會影響民眾答題的結果。

蘇建州認為，此次公布的結果，較符合社會上一般民眾的想法。

與會的民調顧問謝邦彥則表示，從問卷上來，反年改抗爭中的這些退休族群，九成以上都不願為台獨上戰場，這是台灣內部產生的矛盾，一旦發生戰爭，台灣連內部都無法整合，如何去打仗？這種情況下只會賠了夫人又折兵。

這份民調是在4月4至4月17日透過網路與電話訪問進行，有效樣本2234份，抽樣誤差在95％信心水準下，為正負2.1％。

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