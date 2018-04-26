身心障礙水上芭蕾舞者 惠文小學分享奮鬥歷程

台灣身心障礙水上芭蕾第二屆國際表演賽的選手與她們的家人26日到惠文國小分享練習水上芭蕾的經驗，邀請大家29日前往北區運動中心觀賞。（黃國峰攝）

友善列印
中時
台灣身心障礙水上芭蕾第二屆國際表演賽的選手Ruby Stevens　26日到惠文國小，分享練習水上芭蕾的經驗。（黃國峰翻攝）

2018台灣身心障礙水上芭蕾第二屆國際表演賽，29日將在北區運動中心舉行，其中加拿大身障水上芭蕾舞者Ruby Stevens及來自澳洲的菁英藝術游泳者Ruby Maiden（正常運動員） 26日來到惠文國小分享他們獨特的經歷、身障者選手訓練與正常運動員的不同，並邀請大家屆時前往北區運動中心觀賞賞心悅目的比賽。

來自加拿大身障水上芭蕾舞者Ruby Stevens是自閉症患者今年15歲，她分享表示，因自閉症從小很難交到朋友，學習上很容易分心，容易因為光線、聲音、各種不同的因素而影響，但因練習水上芭蕾，雖然初期練習游泳很困難，更何況水上芭蕾，但漸漸的我在水裡得到了平靜，逐漸克服了自閉症的現象。

Ruby Stevens以她克服自閉症的經驗分享表示，我們可以做任何事情，只要我們想好怎麼去做，無論如何要謙虛、掌聲留給別人，當然贏是重要的，但最重要的是要盡力，我們就是贏家、犯錯不是最糟糕的事，只要改過都是好的。

惠文國小家長會副會長鄭美蘭表示，這次表演賽台灣也將有3支隊伍參加表演賽分別為惠明盲校視障隊、心障隊（唐寶寶）、惠文精英隊等，希望大家一起來給身心障礙者希望、給身心障礙者信心，也希望讓更多有需要的家庭看到，來參與這樣的活動，並藉由這樣的活動讓身心障礙者的小朋友能活出熱情、活出希望。

(中時 )

台中什麼都大「蔦屋書店」比信義… 微風之夜首次大放送 抽紐約來回…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。