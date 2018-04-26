身心障礙水上芭蕾舞者 惠文小學分享奮鬥歷程

2018年04月26日 19:58 中時 黃國峰

台灣身心障礙水上芭蕾第二屆國際表演賽的選手Ruby Stevens 26日到惠文國小，分享練習水上芭蕾的經驗。（黃國峰翻攝）

2018台灣身心障礙水上芭蕾第二屆國際表演賽，29日將在北區運動中心舉行，其中加拿大身障水上芭蕾舞者Ruby Stevens及來自澳洲的菁英藝術游泳者Ruby Maiden（正常運動員） 26日來到惠文國小分享他們獨特的經歷、身障者選手訓練與正常運動員的不同，並邀請大家屆時前往北區運動中心觀賞賞心悅目的比賽。

來自加拿大身障水上芭蕾舞者Ruby Stevens是自閉症患者今年15歲，她分享表示，因自閉症從小很難交到朋友，學習上很容易分心，容易因為光線、聲音、各種不同的因素而影響，但因練習水上芭蕾，雖然初期練習游泳很困難，更何況水上芭蕾，但漸漸的我在水裡得到了平靜，逐漸克服了自閉症的現象。

Ruby Stevens以她克服自閉症的經驗分享表示，我們可以做任何事情，只要我們想好怎麼去做，無論如何要謙虛、掌聲留給別人，當然贏是重要的，但最重要的是要盡力，我們就是贏家、犯錯不是最糟糕的事，只要改過都是好的。

惠文國小家長會副會長鄭美蘭表示，這次表演賽台灣也將有3支隊伍參加表演賽分別為惠明盲校視障隊、心障隊（唐寶寶）、惠文精英隊等，希望大家一起來給身心障礙者希望、給身心障礙者信心，也希望讓更多有需要的家庭看到，來參與這樣的活動，並藉由這樣的活動讓身心障礙者的小朋友能活出熱情、活出希望。

(中時 )