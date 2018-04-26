張家輝新片《低壓槽》本周上映 「探長」何炅錄VCR打片

張家輝自導自演的電影《低壓槽》本周末上映。（取自新浪微博＠新浪電影）

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旺報
何炅在《低壓槽》中飾演探長。（取自新浪微博＠電影低壓槽）

港星張家輝自導自演的新片《低壓槽》（陸名《低壓槽：欲望之城》，4月28日、5月4日分別在台灣及大陸上映。今天（4月26日）晚上7點，劇組釋出大陸主持人何炅VCR，聲援張家輝及電影。

何炅在片中飾演手拿雪茄、智慧超群的探長「阿占」，他在VCR中坦承當初張家輝找他演出這個角色時，他感到非常意外、也很擔心詮釋不好這個角色，但張家輝要他先聽完故事：「你一定會喜歡」，張家輝也要何炅有信心，他保證一定會把何炅拍得「非常不一樣」。

當他拍完電影，在配音時看到成片時，他非常激動也覺得很幸運可以遇到「阿占」這個角色。最後何炅還呼籲網友看片，並稱會帶給大家驚喜。

耗資2億元台幣拍攝的警匪電影《低壓槽》，在日本、上海、泰國等3地取景，張家輝邀請何炅、徐靜蕾、余男等人參與演出，試圖打造國際視野、硬派風格的動作大片。

張家輝在片中演出一直獨來獨往的警方臥底，總是以在犯罪邊緣的手法打擊罪惡，但卻迷失在正邪的分際中。電影片名《低壓槽》是一種天氣現象，一旦來臨天氣就會轉壞，所以張家輝用低壓槽作為隱喻，指出電影中的正與邪永遠都會面臨對決的時刻，躲都躲不掉，當低壓槽來到，正義就要出擊。

(旺報 )

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