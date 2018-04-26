許瑋甯22歲「初體驗」向外婆取經 全家人熱心給建議

許瑋甯擔任愛心大使，號召大眾為弱勢家庭孩子出一份力。（兒福聯盟提供）

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許瑋甯希望孩子們都能夠吃到營養均衡食物、健康成長。（兒福聯盟提供）

演員許瑋甯擔任兒福聯盟基金會愛心大使，在臉書上直播「窮食」方法，挑戰百元內做三餐，她認真打聽4間市場菜價，還趁大賣場快關門時撿便宜，成功用99元買到雞腿、蛋、高麗菜、胡蘿蔔和麵粉，還自己擀麵條、用電鍋炒菜，體驗弱勢家庭的飲食困境。

許瑋甯表示平日就會做菜，一週做多會做3、4餐，也懂利用冰箱剩餘食菜料理，這次為做出營養好吃的「窮食」，向媽媽、外婆和阿姨討教買菜地點，其實她對廚藝頗有自信，自小看著外婆買菜，料理，22歲向外婆學做滷肉，第一次就成功，但因家人都擅長料理，品嚐她的手藝時總會給許多「建議」，被問男友是否會點評廚藝，她笑說：「不會。」再問是否煮什麼男友都接受，她害羞說：「嗯！」

26日出席記者會時，許瑋甯看到弱勢家庭孩子的影片時心情激動，「一直掐自己，怕會忍不住（哭）。」尤其許瑋甯童年也經歷過隔代教養，因為媽媽多在國外工作，由外公、外婆照顧她，「孩子容易有不安全感。」她表示只要聽到外祖父母摔倒，「晚上根本就睡不著！」但幸好她在家中得到滿滿的愛，媽媽也總會在「重要時刻」華麗登場，她笑說媽媽絕對不會錯過母姊會：「那是她（媽媽）的Showtime！」

新片《滅相》預計7月份在港台拍攝，許瑋甯正在勤學廣東話，她表示之前未雨綢繆將手機設為粵語模式，現在幾乎百分之80都聽得懂，當時卻未料會接演港片，金像獎影帝林家棟身兼該片監製和演員，得知她的粵語程度後後鼓勵：「那妳就講粵語，不要配音。」至於是否會客串加入《紅衣小女孩外傳》，她看了一眼經紀人後表示還是交由劇組方面宣布。

(中時 )

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