賴揆：積極推動文化工作 讓人才留在台灣打拚

2018年04月26日 19:47 中時 張理國

行政院長賴清德今天出席「第37屆行政院文化獎頒獎典禮」，並頒獎表揚獲獎人導演吳念真及藝術家謝里法。賴院長表示，蔡英文總統非常重視文化，也宣示「文化是國家的靈魂」，行政院積極從法律、經費、政策等面向推動文化工作，盼在宣傳台灣文化的同時也帶動產業成長，讓人才留在台灣一起打拚。

在政策方面，賴楑指出，文化部舉辦「全國文化會議」決議推動「文化基本法」，保障台灣文化，重建台灣藝術史，相關經費已編入前瞻基礎建設，並將成立「文化內容策進院」，創設平台讓台灣文化人才共同打拚，向國際傳遞台灣文化。

賴揆表示，行政院文化獎自1981年開始舉辦以來，迄今共有81人得獎，受獎者共同特點為在工作上表現傑出、投注一生心力、在作品上展現對台灣土地的情感與關懷及凸顯台灣文化價值。賴院長並恭喜今年獲獎人導演吳念真與藝術家謝里法，對兩人長久以來為台灣文化的貢獻，表示最高敬意與謝意。

賴揆也說，謝里法與吳念真，雖工作領域不同，但兩人皆出生九份，兩人同時獲獎，讓過去以出產黃金聞名的九份，現在以人才為傲。謝里法是一位出色的畫家，用文字將西方美術引進台灣，同時也記錄在日本時代的台灣藝術運動史，對於重建台灣藝術史，幫助甚大。吳念真創作無數，《人間條件》在各地演出，亦獲廣大迴響。

(中時 )