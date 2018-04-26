72歲陶傳正隨身帶小鐵罐「救命」

2018年04月26日 19:41 中時 洪秀瑛

張瓊姿（左）、陶傳正飾演夫妻。（公視提供）

製作人鄭秀英（前排中）與演員群。（公視提供）

陶傳正與林羽葶。（公視提供）

導演王傳宗將切罹癌經驗自編、自導公視人生劇展《紅鼻子與小女孩》，主角陶傳正（陶爸）詮釋導演的故事，72歲的他賣老命，不僅在3度低溫拍外景，還要扮小丑、秀一手吉他好工夫，催淚彈般劇情也讓他說「這次不但過足戲癮，還哭得很過癮」。

演員包括高英軒、余西潔、吳朋奉、林羽葶、官家宇等，製作人鄭秀英今表示，該劇結合「癌症」與「紅鼻子（小丑）醫生」議題，邀陶傳正、張瓊姿飾演抗癌夫妻檔，搭配去年獲金鐘新人獎的林羽葶與視帝吳朋奉及高英軒、俞西潔、胡利等，希望探討人們面對癌症的態度與準備。演員們真情流露。

張瓊姿劇中為顧病人陶爸費盡心神，戲外也打理照顧丈夫郭泰源身體多年。片中照顧病人的動作與步驟，還有默默承受陶傳正發病時的脾氣，完全展現在鏡頭前，鄭秀英說「不用導演指導，那都是戲，也是真實演出」。

陶傳正當時在陽明山拍攝夢境戲，在寒流過境的3度低溫，僅著單薄病服拍攝，「凍到肺都是冰的，當天身上貼了8個暖暖包，肚皮還被暖暖包燙出水泡」；還有一場淋雨戲，他必須在雨中昏倒，當天群演不懂走位頻擋鏡頭，加上噴水柱噴得他雙眼、嘴巴張不開，他情緒失控到當場發飆，結果自己還疏忽忘了戴護膝，意外摔倒後導致肌腱炎，花了2個月才康復。

另場告別摯友的戲，連人生歷練豐富的陶傳正哭到一把鼻涕一把眼淚，直說「這是拍過最辛苦、眼淚最多的戲」。72歲的他被問年齡？幽默說「我心理年齡16」，他說話百無禁忌，笑說這年紀演的不是病人就是死人，拍這部戲「快剩半條命」，「這次最可惜就是跟美女阿姿演夫妻，卻沒有拍到親密戲」，笑說要製作人鄭秀英再邀他演出「希望有浪漫戲」。

陶傳正過去是奇哥公司董事長，現在已交棒給2個兒子和1個女兒經營，他說46歲開始拍戲，自己個性閒不下來，遇到喜歡的戲就接，老婆這2年因頸椎掌骨刺壓迫神經，導致手麻，情緒常受影響，他每天會帶她到中正紀念堂走走，他自豪老婆對他這個老公很滿意，「因為要陪一個病人不容易」。

陶傳正自己13年前發現心血管堵塞，「右邊放2支支架，後來也檢查出左邊鈣化，做了繞道手術」，邊說邊秀出胸口的手術疤痕，表示現在都隨身帶著內裝硝化甘油的小鐵罐「救命」。

陶爸戲外說學逗唱一把罩，片中他戴上紅鼻、帶把吉他，跟年輕的林羽葶在醫院搭檔，一老一少載歌載舞為病人打氣，陶爸說「國外研究，這能讓病人找回生命力，對醫療有幫助」。

為求真實呈現，劇組也與「紅鼻子關懷小丑協會」合作，擁有豐富舞台的陶傳正，為戲初次和小丑醫生搭配，逗得病房大小朋友樂不可支；陶傳正後來也跟紅鼻子醫生前往義演，說「那些小朋友就理光頭，我們表演什麼都會開心地看，可是其中一個上個月就去世。」想到病童，仍難掩哀傷，眼眶泛濕。

熱心公益的陶爸也因演出《紅鼻子》後有感，投身義演，支持這個把歡笑帶進醫院的紅鼻子醫生行動。鄭秀英更以公司為名，記者會現場慷慨解囊捐2萬元力挺協會，還邀演員在紀念袋簽名，作為義賣之用。

《紅鼻子與小女孩》本周日（4/29）晚間10點播出。

(中時 )