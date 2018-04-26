吳思瑤這樣做人做事 黃暐瀚：台灣民眾不喜歡

2018年04月26日 19:45 中時電子報 郭匡超 /綜合報導 /綜合報導

民進黨立委姚文智4月22日將號召支持者舉行「機蛋大遊行」，一起「站出來，跟柯文哲說bye bye」。其中，民進黨立委吳思瑤站到第一線參與引發熱議，網友回溯吳思瑤競選立委時，曾請柯文哲拉票，如今吳思瑤忘恩負義成「柯黑」大將。資深媒體人黃暐瀚直言，吳思瑤「這樣的做人做事，不是台灣民眾喜歡的道理，下次再選立委，吳思瑤恐怕是要苦戰了。」

資深媒體人黃暐瀚在臉書指出，很多人留言對綠委吳思瑤參與422遊行大表不滿，因為吳在仍是北市議員期間，多次找柯文哲幫忙站台拉抬2016年的立委選情，如今吳思瑤參加柯黑大遊行，對於吳思瑤的做法，黃暐瀚覺得，或許可以因為政治理念不同雙方不再友好，又或者可以宣布中立，像幾名民進黨議員一樣選擇做自己不出席遊行，尤其「過去受人幫忙的吳思瑤，現在卻跑到反柯第一線」。網友對吳思瑤從「柯粉」變「柯黑」批為忘恩負義，指其「牆頭草」、「政客風格，利益擺當頭，恩惠放腦後」、「過河拆橋的態度令人無法苟同」。

針對網友的反彈意見，黃暐瀚預言「這樣的做人做事，不是台灣民眾喜歡的道理，下次再選立委，吳思瑤恐怕是要苦戰了。」吳思瑤亦感受到壓力出面回應，不該以「二分法」去定調參加遊行與否的人就是柯黑或柯粉，這樣去貼標籤她無法接受和認同。再者，當日的遊行主軸是守住台灣價值、建設國家首都高度，吳思瑤認為自己就是單純的到場支持黨內同志的理念。

(中時電子報)