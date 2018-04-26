陳郁秀率華視新經營團隊亮相！朝數位匯流新時代前進

2018年04月26日 19:44 中時 林淑娟

華視董事長陳郁秀。（華視）

華視總經理莊豐嘉。（華視）

華視董事長陳郁秀（中）率領總經理莊豐嘉、兩位副總劉俊麟、王育麟、特助劉桂蘭齊亮相。（華視提供）

華視三月遴選出新任總經理莊豐嘉，日前確定由劉俊麟、王育麟出任副總經理，26日董事長陳郁秀帶領新領導團隊舉行媒體見面會，陳郁秀表示，確定華視未來會以數位匯流的方向前進，並整理珍貴資產，要將既有的文化資產做創新運用，「華視過去有相當多的好戲劇，像是《包青天》及瓊瑤戲劇等，希望透過重製或是修復，發揮把資產變黃金的概念」，另外，也會把在職進修的概念導入華視，在副總王育麟的牽線下，將邀請各界權威人士例如導演易智言等人來為員工上課，希望從裡到外能改造華視。

身兼公視董事長的陳郁秀表示，正積極與法國跟日本NHK合作，公視明年將推出金馬名導趙德胤與法國合作的電視電影，也將與NHK合拍節目，兩國的人員跟技術交流，華視也將加入參與。她強調所謂的國際交流不是只有購片、買片而已，「我只是把方向指出來，所有的行政跟執行都是交由總經理處理，畢竟他們才是執行者，我負責牽線當推手，要怎麼進入內容跟節目的部分就不必我去操心」。

陳郁秀表示，華視也將自行開發新戲劇，會以生活情境劇為主軸，「華視未來要拍40集的生活劇，不只能結合公視的資源，也希望可以邀請各家電視台一起來合作」，要擴大經營、推廣台語文化，也爭取到文化部「優質台語影音計畫」補助6千萬，將推出「金選劇場」、「精緻迷你劇集」、「生活情境劇」、「台灣好味道」、「華視微電影」等5大項目，明年將會有一系列的新戲跟觀眾見面。莊豐嘉表示：「我希望帶動台語的風潮，也希望能夠公開徵件優秀的作品，讓華視能夠播出」。

莊豐嘉是資深新聞人，也是原任新聞部經理，未來他將親自督導新聞部方向，副總劉俊麟負責專案跟業務，導演出身的副總王育麟則監督節目，希望形成鐵三角帶領華視走向全新的面貌。

莊豐嘉強調現在是數位匯流的時代，華視也不排除跟網劇合作，擴大平台跟節目的形式，「未來市場就是在網路等新媒體了，電視只是一個通路而已，要把數位匯流當成我們的目的並擴大影響力」。

華視去年轉播世大運獲得不錯口碑，今年七月將會轉播世界盃足球賽16強賽事，造福喜歡體育活動的觀眾。現任副總劉俊麟去年是整合行銷部經理，也是華視成功轉播世大運的最大功臣，他表示，四年一次的世足賽是華視今年下半年要推動的大專案，屆時將努力將2018世足帶起另一波運動狂潮。

(中時 )