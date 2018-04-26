微風之夜首次大放送 抽紐約來回機票、送百萬名車

微風PIAGET Sunny Side of Life系列高級珠寶項鍊，18k金鑲嵌8顆哥倫比亞祖母綠寶石，共約32.81克拉，全球限量僅此一件，價格店洽。（微風提供）

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微風BVLGARI Divas’ Dream系列桃紅碧璽與紫水晶耳環，約129萬7000元 。（微風提供）
微風獨家TOD'S Wave Bag後背包，9萬2000元。（微風提供）
微風獨家Ed Hardy星際旅行亮片外套，4萬8780元。（微風提供）
微風獨家Prada Saffiano牛皮壓紋撞色信差包（小），2萬5500元。（微風提供）
LUKE'S LOBSTER微風之夜限定口味-芥末龍蝦堡，當日點限定口味芥末龍蝦堡加贈蝦鰲造型USB，微風之夜限定價 500元。（微風提供）

微風廣場每年在母親節前夕舉辦的時尚盛事「Breeze Night微風之夜」，從2002年起至今是第16年，今年5月11日晚間18時至24日登場，以「紐約」為主題，祭出千萬珠寶品項近20件，比去年多出2成；獨家或首賣商品超過百件，品牌包括TODS、PRADA、EdHardy、FENDI等，MADISON因老爹鞋當道，推出獨家No.21雙色拼接休閒鞋。

今年，針對不同櫃位推出貴賓抵用券，門檻最低滿5000折抵500，最高滿100萬抵6萬5000。首度祭出滿10萬元抽長榮皇璽桂冠艙鑽石航線-紐約來回機票及LuxgenU6 GT220百萬汽車。此外，微風積點禮遇會員有時尚酷餐車、轉轉金蘋果、picture perfect等多項會員獨享活動。

當晚館內還有多項表演與貴賓互動，1F CHANEL & GUCCI中廊整點有「Pink New York」，邀請唯一華人代表、入選世界百大女DJ Cookie；2F TED BAKER有「幸運轉盤趣」不限金額消費可參加幸運轉盤遊戲；3F Crate&Barrel單品滿2000元，可獲免費人像剪影；此外，為呼應紐約之夜，有紐約街頭、自由女神、時代廣場造景，且安排卓別林、貓王、自由女神、瑪麗蓮夢露、麥克傑克森將於樓面出沒供VIP合影。

(中時 )

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