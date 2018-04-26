金球影帝拒演超級英雄：「不是丟神奇鐵鎚」就能解決事情

2018年04月26日 19:50 中時 徐桐炘

強片《高壓行動》由《神鬼認證》系列編劇湯尼基爾洛伊籌劃，因故事涉及敏感又複雜的中東政治議題，讓湯尼多次擱置劇本，最後找來金球獎視帝喬漢姆擔任男主角，喬漢姆透露曾有不少超級英雄片找上門，但他只想詮飾「真人」的故事，在看到《高壓行動》的劇本後，便立刻點頭同意演出。

以影集《廣告狂人》在金球獎及艾美獎稱帝的喬漢姆表示，得獎之後有許多劇本送到面前，但他很開心看到知名編劇湯尼基爾洛伊的《高壓行動》，趁著聖誕假期看了劇本，快速做了決定，5月就和劇組前往北非拍攝，他說：「這真的是讓我耳目一新的作品，現在好萊塢很多公式化的大片，愈來愈少見重大的政治主題了，我很興奮能參與演出。」

喬漢姆對於前往北非拍攝感到很開心，「我很喜歡旅行，雖然拍攝行程很緊湊，我都只是坐車從飯店到拍攝地的行程，但看著窗外的異國風景，都還是讓我一直很興奮啊！」外傳，有許多目前當紅的超級英雄電影的劇本都送到喬漢姆的面前，影集《陰屍路》也曾邀請他演出影集中最惡反派，但他最後仍決定選擇演出「真人世界」的故事

喬漢姆表示：「現今多數的大規模電影似乎都充滿著漫畫書及動作元素，但《高壓行動》的角色是一個溝通者，不是終結者，他不是丟一根神奇的鐵鎚或是用一道咒語，甚至做出現實中完全不存在的事，就能解決事情，而是靠著說服他人的天賦，讓眾人各取所需將問題解決。」該片25日上映。

(中時 )