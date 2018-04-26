張瓊姿今透露老公郭泰源病況

張瓊姿（左起）、高英軒、陶傳正。（公視提供）

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郭泰源（左）及大女兒郭思瑜。（取自臉書）
張瓊姿（左）、陶傳正飾演抗癌夫妻。（公視提供）

導演王傳宗將切罹癌經驗自編、自導公視人生劇展《紅鼻子與小女孩》，製作人鄭秀英今表示，該劇結合「癌症」與「紅鼻子（小丑）醫生」兩議題，邀陶傳正、張瓊姿飾演抗癌夫妻，搭配去年獲金鐘新人獎的林羽葶與視帝吳朋奉及高英軒、俞西潔、胡利等，希望探討人們面對癌症的態度與準備。演員們真情流露。

張瓊姿劇中為顧病人陶爸費心神，戲外也照顧丈夫郭泰源多年，郭泰源過去曾有肝病，去年又受急性A型肝炎、下咽癌所苦。片中照顧病人的動作與步驟，還有默默承受陶傳正發病時的脾氣完全展現在鏡頭前，鄭秀英說「不用導演指導，那都是戲，也是真實演出」。

張瓊姿今被問郭泰源生病期間也曾發脾氣打翻飯菜？她笑說「哪敢」，也說他很獨立，不會太麻煩別人，上週還到新莊體育場看棒球賽事。並提到去年做化療和電療的後遺症是有陣子沒味覺，鹹的吃起來變成甜的，療程做完後已慢慢恢復，目前定期每3個月回醫院追蹤。

張瓊姿說，郭泰源自我管理很好，也沒什麼脾氣，她不用太費神，因為他愛下廚，「我只有希望他不要燒菜吸到油煙，還有別太瘦，醫生說這樣比較有體力」。透露郭泰源不愛逛街，只喜歡逛菜市場，有空會要女兒陪他逛超市。

(中時 )

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