子閎裸身秀厚實胸肌 竟被她誤認「髒東西」

2018年04月26日 20:16 中時 林淑娟

子閎裸身秀厚實胸肌，竟被葉星辰誤認「髒東西」。（三立）

子閎竟被葉星辰誤認「髒東西」。（三立）

子閎裸身秀厚實胸肌，竟被葉星辰誤認「髒東西」。（三立）

子閎在台視、三立週日偶像劇《三明治女孩的逆襲》飾演鮮肉房東，日前拍攝一場他裸著上身自拍，不料卻被葉星辰誤認為是「髒東西」的戲，鬧出不少趣事。由於這是他第一次在螢幕前裸露演出，還露出「小紅豆」，子閎對此非常重視，人在台中拍戲，但為了能持續健身，特別將健身會員卡升等進行特訓，除了狂健身一個月，也喝高蛋白食品，開拍前繼續狂做200下伏地挺身。

雖然健身有成，子閎練出厚實胸膛，但導演希望他肚子線條能再練得性感一點，子閎笑說性感是整體給人的感覺，這點跟導演的想法一致，會繼續努力，他也承認自己其實是缺乏耐心的，不過這次為了上鏡頭好看真是拼下去，子閎說：「一開始很苦，但久了成興趣，反而現在自己很愛運動。」至於平常的裸露尺度，他笑說：「在家是全裸啦！但出門絕對包好包滿，因為會害羞。」

不過第一次裸露總有壓力，因為希望呈現最好的一面，他還自爆有時睡覺睡到一半會驚醒想要去健身房，結果發現是凌晨，健身房根本都沒開。

子閎說，他非常欣賞張立昂的手臂，覺得線條非常好看，而對自己這次裸露戲，他笑說拍完只記得自己倒頭栽的姿勢非常特別又搞笑，而與子閎對戲的葉星辰也表示這次他是高難度動作演出，有點像武打明星的感覺，拍攝前，就看他先到一旁做伏地挺身，讓身材看起來更厲害。不過葉星辰有些懊惱沒有認真看子閎的身材，因為當時正在苦讀劇本，所以當別人問她子閎身材好嗎？她只能笑說：「應該很壯！」

(中時 )